В Таллинне задержан преследовавший детей гражданин Латвии

На прошлой неделе полиция получила в Таллине два сообщения о случаях, когда к детям приближался незнакомый мужчина, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

В одном случае происшествие закончилось физическим контактом, когда мужчина потянул за собой ребенка, но ребенку удалось убежать. Во втором случае незнакомец преследовал ребенка, но и в этом случае ребенку удалось убежать.

Дети были в возрасте 7 и 14 лет.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, дети поступили очень правильно, рассказав о случившемся родителям, которые проинформировали полицию.

"После получения сообщения полицейские сразу же начали собирать дополнительную информацию об этих случаях. Мы выяснили, что два случая могут быть связаны между собой, так как и в поведении мужчины, и в описании пострадавших были общие черты", - сказал Варес.

В понедельник, 18 ноября, полицейские задержали в качестве подозреваемого проживающего в Эстонии 30-летнего гражданина Латвии. Мотивы поведения мужчины будут выяснены в ходе начатого уголовного делопроизводства.

Прокурор Марика Рейнтоп пояснила, что, хотя мужчина и не наказывался ранее в уголовном порядке,

учитывая настойчивость, с которой он искал контакта с детьми, прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу.

"Хотя для детей все закончилось испугом, по оценке прокуратуры, изолирование подозреваемого от общества в этом случае обосновано. Находясь на свободе, он может продолжить совершать такие деяния, и это явно представляет опасность для других членов общества", - сказала прокурор.

По словам Вареса, на данный момент полиции известно о двух случаях, но возможно, что таких случаев больше.