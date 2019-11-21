Чт, 21.11.2019
Мы шесть лет ждём приговора, скажите честно - сколько ещё? Общество "Золитуде 21.11"
2

Навальный подал в суд на Путина

ФОТО: AP/EPA/Scanpix

В четверг, 21 ноября, Фонд борбы с коррупцией (ФБК), его основатель Алексей Навальный и десять работников фонда подали общий иск в суд на президента России Владимира Путина. По их мнению, Путин несет прямую ответственность за различные репрессии в отношении ФБК и его представителей. 

Навальный и ФБК считают, что именно Путин дал распоряжении сфабриковать различные судебные процессы в отношении и самого фонда, и его сотрудников,

таким образом отомстив за проведенные ФБК расследования о коррупции и участие активистов в протестах в связи с недопуском оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. 

В иске указано, что Путин как президент страны является гарантом конституции. Однако этот "гарант" никак не реагирует на систематические и грубые нарушения конституционных прав, которые были допущены в отношении ФБК и его сотрудников. 

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам "Интерфакса", что Кремль не имеет позиции по поводу ФБК.

"Мы не знаем решения суда на этот счет. Документы поданы, суд будет рассматривать", –​ цитирует главу кремлёвской пресс-службы "Интерфакс". 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ