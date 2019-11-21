Навальный подал в суд на Путина

В четверг, 21 ноября, Фонд борбы с коррупцией (ФБК), его основатель Алексей Навальный и десять работников фонда подали общий иск в суд на президента России Владимира Путина. По их мнению, Путин несет прямую ответственность за различные репрессии в отношении ФБК и его представителей.