Премьер: климатическая политика - это возможность Латвии повысить благосостояние

Он отметил, что Латвия много лет сопротивлялась климатической политике, потому что она считалась дополнительным бременем.

"Однако мое правительство говорит обратное -

климатическая политика является возможностью Латвии повысить благосостояние, но это потребует изменения привычек и мышления", - сказал Кариньш.

Премьер подчеркнул, что в Латвии много энергии производится из возобновляемых энергоресурсов, однако две трети энергоресурсов все еще импортируется, в том числе из России.

"Нам необходимо сократить импорт, что соответствует целям Европейского союза. Вот почему мы должны думать об энергоэффективности зданий.

Чем меньше мы потребляем энергии, тем меньше нам нужно ее импортировать", - указала политик.

Как сообщалось ранее, 14 ноября этого года на заседании госсекретарей для межведомственного согласования был провозглашен поданный Министерством экономики проект Национального плана по климату и энергетике-2030.

Таким образом, начался заключительный этап согласования данного проекта с министерствами и другими заинтересованными сторонами.