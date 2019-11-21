Туктамышева рассказала о реальных заработках в фигурном катании

Фигуристка рассказала, что даже за победу на чемпионате мира нельзя купить загородный дом, как это делают футболисты. При этом половину заработков фигуристы отдают на налоги и тренерам.

"За победу можно купить квартиру, но это всё равно не такие деньги, которые могут окупить загородный дом, как у футболиста Дмитрия Тарасова. 20 тысяч долларов платят за Европу и порядка 50 тысяч - за мир", - рассказала фигуристка.

Что касается призовых на этапах Гран-При, то фигуристы получают около 9 тысяч долларов за третье место, 12 тысяч за второе и 18 тысяч за первое. Тридцать процентов от этой суммы получает тренер, а с налогами от призовых остаётся меньше половины.

Фигуристка также рассказала, что спортсмены получают зарплату, которая рассчитывается исходя из результатов прошлого сезона. Туктамышева также отметила, что закончить карьеру и выступать на шоу - выгоднее с финансовой точки зрения.

"Если ты в шоу, то у тебя есть постоянная прибыль. В спорте если занимаешь призовые места, то идут хорошие деньги. Но если ты пролетаешь мимо них, то живешь на 50-60 тысяч в месяц и херачишь в спорте", - сказала Туктамышева.

Напомним, что в этом сезоне 22-летняя фигуристка уже выступила на двух этапах Гран-при и оба раза завоевала бронзовую награду. Туктамышевой не удалось отобраться в финал Гран-при.