Видео: Как выглядит центр логистики AliExpress после крупнейшей распродажи в году

11 ноября крупнейшая распродажа на AliExpress. В Сети появилось видео того, как сейчас выглядит центр логистики после больших скидок.
В этом году за этот день AliExpress Holdings заработала первый миллиард за 68 секунд после начала периода скидок. Каждую секунду было получено полмиллиона заказов, что принесло платформе доход в 38,4 млрд долларов за день.
Скидки поспешили использовать более миллиарда покупателей со всего мира. Бестселлерами покупок стали смартфоны Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro.
После распродажи в Сети появилось видео, где заснят центр логистики AliExpress в Китае. На кадрах видно, с каким огромным числом упаковок приходится работать сотрудникам.
— Matthew Brennan (@mbrennanchina) November 13, 2019