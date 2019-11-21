"Стригли волосы, чтобы дисциплинировать". Приёмные дети рассказали психологам о пережитом

В результате опроса рынка Центру "Дардезде" было доверено психологическое обследование и заключение 27 бывших воспитанников Bērnu Oāze.

Из 27 молодых людей, которые попали в поле зрения Центра "Дардезде", только 15 согласились на психологическое исследование. Представитель Центра отметила, что были выдвинуты различные аргументы, в том числе то, что молодые люди ранее предоставляли соответствующую информацию конкретным учреждениям. Однако в трех случаях опекуны или учреждения отказались участвовать в исследовании вместо молодого человека.

По словам Балоде, результаты психологических исследований указывают на чрезмерную агрессию, нехватку эмпатии, низкую учебную мотивацию, импульсивность, а также зависимость от вызывающих привыкание веществ и низкую самооценку у молодых людей.

Говоря о выводах психологов, Балоде упомянула 17-летнего молодого человека, который, помимо упомянутых выше специфических психологических дисфункций, также использует различные психоактивные вещества, такие как амфетамин.

Представитель центра также рассказала о неком осужденном подростке, который сообщил психологам о своём намерении отложить судебный процесс, чтобы он мог отправиться в тюрьму для взрослых вместо колонии для несовершеннолетних, где, по его словам, условия лучше.

Также выяснилось, что все молодые люди жили как минимум в двух детских домах или схожих учреждениях, в свою очередь в трёх случаях молодые люди за всю свою жизнь попадали в четыре учреждения.

Хотя пресс-секретарь центра добавила, что результаты системы не всегда были плохими, её цель на конференции состояла в том, чтобы побудить участников рассмотреть вопросы, проиллюстрированные вышеупомянутыми случаями.

Как одну из потенциальных причин она упомянула нехватку сотрудничества между ответственными учреждениями.

На конференции руководитель проектов Центра "Дардезде" Эстер Глудыня говорила об опыте живущей вне семьи молодежи и выводах, к которым пришли после бесед с четырьмя молодыми людьми, которые жили в приёмной семье или учреждении.

Она сказала, что большинство рассказывало про работу, которую им нужно было сделать для своих приёмных родителей. В некоторых случаях молодые люди рассказывали о пережитом физическом и эмоциональном насилии, вредящем сексуальном поведении, разделении между приёмными и биологическими детьми, а в одном случае было упомянуто то, что приёмные родители стригли волосы, чтобы дисциплинировать ребёнка.

Также молодые люди заявляют, что школа была способом избежать среды приёмной семьи, сказала Глудыня. Несмотря на вышесказанное, молодые люди считают, что приёмные семьи лучше, чем учреждение.