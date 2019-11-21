Полиция ищет мужчину, который ехал по Риге на электроскейте с двумя детьми в коляске
Отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции желает провести беседу с мужчиной, который виден на видеоролике, вызвавшем широкий резонанс в Сети. Мужчина, возможно, на большой скорости ехал на электроскейте моно-доске по улице Кр. Барона с коляской, в которой находились дети.
Как агентству LETA рассказала представитель Рижской муниципальной полиции (РМП) Ласма Земене, закон о правах и защите детей гласит, что обязанность родителей заботиться о безопасности ребёнка, и по мнению РМП на ситуации из видео, этого не было обеспечено.
РМП в связи с этим видео получила несколько жалоб от жителей, потому отдел профилактики детских правонарушений хочет провести беседу с этим мужчиной, чтобы выяснить его мотивацию.
Также представитель полиции отметила, что согласно закону мужчине грозит предупреждение или денежный штраф в размере до 140 евро. Потому до применения каких-либо штрафов полиция хочет оценить мотивы мужчины и провести профилактическую беседу.
Всех, кто может знать мужчину, РМП просит отозваться по номеру телефона 67 037 811 или 110. Анонимность гарантирована.