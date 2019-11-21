Около 150 человек собрались на месте трагедии в Золитуде, чтобы почтить память погибших

В качестве протеста против затянувшегося, по мнению общества "Золитуде 21.11", рассмотрения дела о трагедии сегодня никаких мемориальных мероприятий организовано не было, однако представители общества собрались на месте обрушения магазина, чтобы почтить память погибших.

У мемориала погибшим лежат цветы, а на ограде вокруг территории бывшего магазина развешены плакаты с надписями: "Шесть лет прошло. Приговора нет! Серьезно???", "Когда будет приговор по золитудскому делу?" и др.

Пострадавшие в трагедии и родственники жертв погибших расставили на месте памяти свечи, многие держат в руках фотографии своих погибших родственников.

Пожарные также пришли на место обрушения магазина, чтобы почтить память погибших коллег.

По наблюдениям агентства LETA, из официальных лиц на место трагедии сегодня вечером пришли председатель Рижской думы Олег Буров и его заместитель Анна Владова, начальник Госполиции Интс Кюзис, начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин и советник президента Янис Плепс.