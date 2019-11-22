"Эта телочка, что на фото": Регина Тодоренко сделала неожиданное признание

Российская телеведущая и блогер Регина Тодоренко сделала неожиданное признание на своей странице в Instagram.
Недавно Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых блогеров в Instagram. Эта статья вызвала неподдельную реакцию телезвезды, ведь она оказалась на втором месте.
"Forbes утверждает, что эта телочка, что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров Instagram", - подписала она пикантное фото.
Тодоренко отметила, что раз так пишут, значит, так и есть. Для телеведущей - это отличная мотивация.
"От такой ошеломительной информации я аж вспомнила, как пришвартовывала свою тридцатиметровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны в своем сне", - пошутила Регина.
Девушка отметила, что теперь у нее есть стимул работать дальше и реализовывать новые проекты.
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#слухи #Forbes утверждает , что эта телочка , что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров #instagram . На первом месте @xenia_sobchak - 1 600 000 $ На втором месте - я со своими 860 000 $ . 💪🏻💪🏻💪🏻 Ну, что ж , раз так пишут , значит, так и есть. Отличная мотивация😉 От такой ошеломительной информации я аж вспомнила , как пришвартовывала свою 30ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЁМ СНЕ 😆😁😆😆😁. Ну, погоди , #Forbes ) Теперь у меня есть стимул создавать крутейший проекты! Уже совсем скоро обещаю вас порадовать новинками ) ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 Фото - @orlovaphotographer Куртка - @izzy.moscow