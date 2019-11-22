"Эта телочка, что на фото": Регина Тодоренко сделала неожиданное признание

Недавно Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых блогеров в Instagram. Эта статья вызвала неподдельную реакцию телезвезды, ведь она оказалась на втором месте.

"Forbes утверждает, что эта телочка, что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров Instagram", - подписала она пикантное фото.

Тодоренко отметила, что раз так пишут, значит, так и есть. Для телеведущей - это отличная мотивация.

"От такой ошеломительной информации я аж вспомнила, как пришвартовывала свою тридцатиметровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны в своем сне", - пошутила Регина.