Пт, 22.11.2019
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"Дети-амфибии": смотрите, какие чудеса творят Лиза и Гарри Галкины под водой
Видео

ФОТО: скриншот instagram.com/elizaveta_galkinaa

43-летний российский юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин часто радует своих поклонников в соцсетях видео с участием их с Аллой Пугачевой детей - Гарри и Лизы. И вот новый ролик, да еще какой впечатляющий!

Младшим детям Примадонны российской эстрады недавно исполнилось шесть лет. Родители стараются дать им лучшее образование - Лиза и Гарри ходят в элитный детский сад, изучают французский и английский языки, развивают свои творческие способности. Но при этом еще и активно занимаются спортом.

Максим разместил в своем Instagram завораживающий ролик, на котором запечатлено, как его дети плавают под водой и очень уверенно выполняют весьма непростые трюки.

Эти потрясающие кадры Галкин сопроводил композицией "Сирена" в исполнении Аллы Пугачевой.

"Дети-амфибии. Мама поет, дети плывут, папа снимает" - так подписал видео шоумен. Смотрите, как здорово! Лиза - просто реально как рыбка в воде...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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