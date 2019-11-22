"Дети-амфибии": смотрите, какие чудеса творят Лиза и Гарри Галкины под водой
43-летний российский юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин часто радует своих поклонников в соцсетях видео с участием их с Аллой Пугачевой детей - Гарри и Лизы. И вот новый ролик, да еще какой впечатляющий!
Младшим детям Примадонны российской эстрады недавно исполнилось шесть лет. Родители стараются дать им лучшее образование - Лиза и Гарри ходят в элитный детский сад, изучают французский и английский языки, развивают свои творческие способности. Но при этом еще и активно занимаются спортом.
Максим разместил в своем Instagram завораживающий ролик, на котором запечатлено, как его дети плавают под водой и очень уверенно выполняют весьма непростые трюки.
Эти потрясающие кадры Галкин сопроводил композицией "Сирена" в исполнении Аллы Пугачевой.
"Дети-амфибии. Мама поет, дети плывут, папа снимает" - так подписал видео шоумен. Смотрите, как здорово! Лиза - просто реально как рыбка в воде...