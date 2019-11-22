Суд отказался принять иск Навального к Путину

Отмечается, что согласно Конституции, требования к Путину не будут приняты в рамках административного судопроизводства, пояснила агентству пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Напомним, в четверг, 21 ноября, ФБК, его основатель Алексей Навальный и десять работников фонда подали общий иск в суд на президента России Владимира Путина. По их мнению, Путин несет прямую ответственность за различные репрессии в отношении ФБК и его представителей.