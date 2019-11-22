Юрист Гагариной прокомментировал ситуацию с иском из-за песни "Кукушка"

Представитель российской исполнительницы Полины Гагариной прокомментировал иск, который ранее подала певица Ольга Кормухина из-за аранжировки песни Виктора Цоя "Кукушка". Об этом пишет РИА "Новости".
Представитель Александра Новикова объяснила, что певица не нарушала никаких прав ее коллеги Ольги Кормухиной. Об этом певица заявила на предварительном слушании в Тверском суде Москвы.
"Иск не основан на каких-либо доказательствах, если говорить вкратце", - цитируют Николаву СМИ.
Суд по просьбе истца приобщил к делу заключение экспертизы аранжировки. Теперь назначена новая дата слушания - 18 декабря.
Напомним, Ольга Кормухина подала в суд на Прлину Гагарину из-за использование аранжировки песни "Кукушка" Виктора Цоя. Кормухина не требует никаких денег, а просит лишь признать, что Гагарина используют ту аранжировку, которую в 2011 году написал для Кормухиной ее супруг Алексей Белов.