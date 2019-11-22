Юрист Гагариной прокомментировал ситуацию с иском из-за песни "Кукушка"

Представитель Александра Новикова объяснила, что певица не нарушала никаких прав ее коллеги Ольги Кормухиной. Об этом певица заявила на предварительном слушании в Тверском суде Москвы.

Напомним, Ольга Кормухина подала в суд на Прлину Гагарину из-за использование аранжировки песни "Кукушка" Виктора Цоя. Кормухина не требует никаких денег, а просит лишь признать, что Гагарина используют ту аранжировку, которую в 2011 году написал для Кормухиной ее супруг Алексей Белов.