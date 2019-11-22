Вкусные и нежные котлетки "из ничего": ни грамма мяса, но никто и не поймет!

На кулинарном канале "Дастархан - вкусные рецепты" на YouTube появилось видео с очередным интересным вариантом приготовления котлет... без мяса. Как уверяет автор, это самые бюджетные, но при этом очень вкусные котлетки - никто и не догадается, из чего они, но "сметут со стола на ура"!