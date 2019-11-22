Вкусные и нежные котлетки "из ничего": ни грамма мяса, но никто и не поймет!
На кулинарном канале "Дастархан - вкусные рецепты" на YouTube появилось видео с очередным интересным вариантом приготовления котлет... без мяса. Как уверяет автор, это самые бюджетные, но при этом очень вкусные котлетки - никто и не догадается, из чего они, но "сметут со стола на ура"!
Речь, как выяснилось, идет о луковых котлетах в томатном соке. Они сочные, нежные и выглядят очень аппетитно. Попробуйте!
Ингредиенты (на 20 штук): лук - 500 г, манная крупа - 100 г, сыр колбасный - 200 г, чеснок - 2 зубчика, яйца - 2 шт., соль - 2 ч. л., черный молотый перец - 1 ч. л., томатный сок - 200 мл.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!