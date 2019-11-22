Пт, 22.11.2019
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Видео: Российская фигуристка установила новый мировой рекорд

Алёна Косторная

ФОТО: AP/Scanpix

Российская фигуристка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе у женщин на этапе Гран-при в Японии.

16-летняя Косторная одержала победу в короткой программе, получив за прокат 85,04 балла. Российская фигуристка побила достижение японки Рики Кихиры (83,97 балла).

Кстати, Кихира также выступила на Гран-при Японии и получила 79,89 балла. Третье место по итогам короткой программы занимает американка Карен Чен (67,21). Отметим, что олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала 66,84 балла и стала четвёртой.

В субботу, 22 ноября, фигуристки-одиночницы представят произвольную программу, а завершится этап в воскресенье показательными выступлениями. Напомним, что этап в Японии станет последним перед финалом серии, который состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Видео: Короткая программа Алёны Косторной

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