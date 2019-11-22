Пт, 22.11.2019
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  • У модели, вышедшей обнаженной и начавшей рожать на показе Рианны, обнаружен рак 3-й стадии

У модели, вышедшей обнаженной и начавшей рожать на показе Рианны, обнаружен рак 3-й стадии
Ей всего 23!

Слик Вудс

ФОТО: Evan Agostini/AP/Scanpix

Муза Рианны - модель Слик Вудс (настоящее имя - Симона Томпсон) -  сообщила поклонникам в соцсетях, что страдает от тяжелого онкологического заболевания и в настоящее время ведет с ним борьбу.

На днях звезда показа Savage x Fenty и обладательница нестандартной внешности в своем Instagram-аккаунте рассказала фолловерам, что проходит курс химиотерапии. При этом

девушка добавила к своей публикации хэштег #покрайнеймереяужелысая, вызвав восхищение пользователей Сети своим позитивным настроем и способностью сохранять чувство юмора в такой ситуации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Позднее Вудс призналась порталу Shade Room, что у нее обнаружили меланому на 3-й стадии.

23-летняя модель и молодая мама, которая отчаянно борется за жизнь, попросила фолловеров не обращаться с ней как с жертвой.

Слова поддержки Слик пишут не только ее преданные поклонники со всего мира, но и многочисленные звезды фэшн-индустрии и не только.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, Слик Вудс попала в модельный бизнес случайно. Портал Fasionista рассказал, что

манекенщик Эш Стаймест однажды встретил бездомную девушку-подростка на остановке, заинтересовался ее необычной внешностью и предложил ей попробовать себя на подиуме.

С тех пор жизнь Вудс изменилась навсегда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, что звезда несколько лет встречается с манекенщиком Адонисом Боссо. Он стал отцом ее первенца Сафира, который появился на свет в сентябре 2018 года - Слик увезли в больницу вскоре после того, как она успешно прошла по подиуму на показе коллекции Рианны.

У вышедшей обнаженной на подиум модели прямо во время показа начались роды>>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Галерея: Пикантная коллекция нижнего белья от Рианны на Неделе моды в НьюЙорке

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