У модели, вышедшей обнаженной и начавшей рожать на показе Рианны, обнаружен рак 3-й стадии
Муза Рианны - модель Слик Вудс (настоящее имя - Симона Томпсон) - сообщила поклонникам в соцсетях, что страдает от тяжелого онкологического заболевания и в настоящее время ведет с ним борьбу.
На днях звезда показа Savage x Fenty и обладательница нестандартной внешности в своем Instagram-аккаунте рассказала фолловерам, что проходит курс химиотерапии. При этом
девушка добавила к своей публикации хэштег #покрайнеймереяужелысая, вызвав восхищение пользователей Сети своим позитивным настроем и способностью сохранять чувство юмора в такой ситуации.
Позднее Вудс призналась порталу Shade Room, что у нее обнаружили меланому на 3-й стадии.
23-летняя модель и молодая мама, которая отчаянно борется за жизнь, попросила фолловеров не обращаться с ней как с жертвой.
Слова поддержки Слик пишут не только ее преданные поклонники со всего мира, но и многочисленные звезды фэшн-индустрии и не только.
Напомним, Слик Вудс попала в модельный бизнес случайно. Портал Fasionista рассказал, что
манекенщик Эш Стаймест однажды встретил бездомную девушку-подростка на остановке, заинтересовался ее необычной внешностью и предложил ей попробовать себя на подиуме.
С тех пор жизнь Вудс изменилась навсегда.
Добавим, что звезда несколько лет встречается с манекенщиком Адонисом Боссо. Он стал отцом ее первенца Сафира, который появился на свет в сентябре 2018 года - Слик увезли в больницу вскоре после того, как она успешно прошла по подиуму на показе коллекции Рианны.
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