У модели, вышедшей обнаженной и начавшей рожать на показе Рианны, обнаружен рак 3-й стадии

На днях звезда показа Savage x Fenty и обладательница нестандартной внешности в своем Instagram-аккаунте рассказала фолловерам, что проходит курс химиотерапии. При этом

девушка добавила к своей публикации хэштег #покрайнеймереяужелысая, вызвав восхищение пользователей Сети своим позитивным настроем и способностью сохранять чувство юмора в такой ситуации.

Позднее Вудс призналась порталу Shade Room, что у нее обнаружили меланому на 3-й стадии.

23-летняя модель и молодая мама, которая отчаянно борется за жизнь, попросила фолловеров не обращаться с ней как с жертвой.

Слова поддержки Слик пишут не только ее преданные поклонники со всего мира, но и многочисленные звезды фэшн-индустрии и не только.

Напомним, Слик Вудс попала в модельный бизнес случайно. Портал Fasionista рассказал, что

манекенщик Эш Стаймест однажды встретил бездомную девушку-подростка на остановке, заинтересовался ее необычной внешностью и предложил ей попробовать себя на подиуме.

С тех пор жизнь Вудс изменилась навсегда.

Добавим, что звезда несколько лет встречается с манекенщиком Адонисом Боссо. Он стал отцом ее первенца Сафира, который появился на свет в сентябре 2018 года - Слик увезли в больницу вскоре после того, как она успешно прошла по подиуму на показе коллекции Рианны.