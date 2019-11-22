Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг в 2020 году

Свой последний боксёрский поединок Мейвезер провёл 26 августа 2017 года, когда американец встретился с чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором. Мейвезер одержал победу в том поединке, а сам бой многими называется одним из самых громких в истории бокса.

Мейвезер в своём Instagram разместил фотографию, где он сидит рядом с президентом UFC Дэйной Уайтом. "Мы снова работаем вместе, чтобы подарить миру ещё одно захватывающее событие", - заинтриговал боксёр подписью к фотографии.

Некоторое время спустя Мейвезер опубликовал ещё одну фотографию с подписью: "Возобновлю карьеру в 2020-м".

Вернётся ли Мейвезер в большой спорт или это всего лишь хайп и попытка привлечь к себе внимание - покажет время. Отметим, что ранее интерес к поединку с боксёром проявлял чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Не стоит исключать и кандидатуру Конора Макгрегора, который наверняка не против взять реванш у американца. Ирландец уже объявил о своём возвращении в октагон, но его бой состоится в начале 2020 года. О дальнейших планах Макгрегора ничего неизвестно.

Добавим, что на счету Флойда Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения на боксёрском ринге. Кроме того, американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.