Стратегический совет поддержал предложение Минздрава по зарплатам медиков

Члены совета заявили, что объем планируемого увеличения зарплат медицинских работников все еще не соответствует обещанному и предусмотренному законом о финансировании здравоохранения, однако выразили поддержку предложениям Минздрава о распределении доступных на данный момент средств.

Разработанная министерством модель предусматривает, что заработная плата увеличится у тех медиков, у которых она не превышает трех средних зарплат занятых в народном хозяйстве.

По данным Центрального статистического управления, во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата в Латвии составляла 1083 евро, средняя нетто-зарплата - 799 евро.

Совет поддержал предложение министерства в следующем году увеличить минимальную ставку резидентов на 20%, выделив на это 4,04 млн евро, а зарплату остальных медиков - на 10%, выделив для этих целей 48,2 млн евро.

Это означает, что, например, минимальная месячная зарплата сертифицированных врачей увеличится на 108 евро - с 1079 евро в 2019 году до 1187 евро в 2020 году.