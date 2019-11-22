Стратегический совет поддержал предложение Минздрава по зарплатам медиков

Стратегический совет по здравоохранению поддержал предложение Министерства здравоохранения о распределении выделенных на увеличение зарплат медиков 60,1 млн евро, сообщил агентству LETA представитель Минздрава Оскар Шнайдерс.
Члены совета заявили, что объем планируемого увеличения зарплат медицинских работников все еще не соответствует обещанному и предусмотренному законом о финансировании здравоохранения, однако выразили поддержку предложениям Минздрава о распределении доступных на данный момент средств.
Разработанная министерством модель предусматривает, что заработная плата увеличится у тех медиков, у которых она не превышает трех средних зарплат занятых в народном хозяйстве.
По данным Центрального статистического управления, во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата в Латвии составляла 1083 евро, средняя нетто-зарплата - 799 евро.
Совет поддержал предложение министерства в следующем году увеличить минимальную ставку резидентов на 20%, выделив на это 4,04 млн евро, а зарплату остальных медиков - на 10%, выделив для этих целей 48,2 млн евро.
Это означает, что, например, минимальная месячная зарплата сертифицированных врачей увеличится на 108 евро - с 1079 евро в 2019 году до 1187 евро в 2020 году.
В свою очередь минимальная месячная зарплата сертифицированных медсестер, помощников врачей и акушерок повысится на 71 евро - с 714 до 785 евро.