"Это неразумно": Кариньш о бюджете и работе министра здравоохранения

На созванной в пятницу, 22 ноября, пресс-конференции Кариньш заявил, что понимает медиков и пациентов, так как все хотят более упорядоченной и хорошо работающей системы здравоохранения.

"Несомненно, финансирование необходимо увеличивать. Хотя в настоящее время оно больше, чем раньше, но все же не так велико, как следовало бы. Правительство и в 2019-м, и в 2020 году увеличило в бюджете финансирование здравоохранения, но сейчас звучат предложения еще больше увеличить финансирование за счет бюджетного дефицита. Это неразумно", - сказал премьер-министр.

По его мнению, увеличение дефицита бюджета является увеличением долга всего общества.

Если увеличить дефицит, неизбежно придется повышать один из крупных налогов, например, налог на добавленную стоимость, в результате ухудшится положение самых незащищенных слоев населения.

"Это неразумное решение, потому что это не в интересах общества", - подчеркнул Кариньш.

"Кто-то считает, что задача министра - просить деньги, а не делать свою работу.

Но требовать деньги - не главная задача министра. Задача министра - предложить способы, как упорядочить и улучшить любую систему.

Я от Илзе Винькеле жду, что она предложит конкретные решения, как сделать систему здравоохранения более эффективной", - сказал премьер.

Объединение напоминает, что 20 ноября Европейская комиссия (ЕК) опубликовала оценку бюджетов стран-членов Европейского союза (ЕС), указав на негативное влияние налоговых изменений, предпринятых предыдущим правительством, на доходы бюджета и предупредив о рисках.

В то же время ЕК дала положительное заключение о плане бюджета Латвии.

Объединение подчеркивает, что гораздо больший риск для будущего Латвии связан с нестабильностью в системе здравоохранения, чем с разумным увеличением бюджетных расходов. На данный момент у Латвии небольшой дефицит бюджета, и увеличение финансирования здравоохранения примерно на 0,2% от внутреннего валового продукта (ВВП) возможно.

В заключении ЕК отмечается, что среди всех отраслей финансирование здравоохранения сокращается больше всего - на полпроцента от ВВП до 3,5% от ВВП.

"Для развития/За!" также подчеркивает, что в большинстве стран ЕС бюджетный дефицит и государственный долг в несколько раз больше, чем в Латвии, однако ЕС не применяет к этим странам никаких санкций.

Дефицит латвийского бюджета (0,6% от ВВП) ниже, чем в среднем по еврозоне (0,8% от ВВП). Государственный долг Латвии (36% от ВВП) является вторым самым низким в еврозоне и более чем в два раза ниже среднего по еврозоне (86% от ВВП).