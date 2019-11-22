Пт, 22.11.2019
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Путин обещает продолжить работу над "супероружием"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент России Владимир Путин во время передачи орденов Мужества семьям погибших при инциденте под Северодвинском инженеров пообещал продолжить работу над таинственным "супероружием", сообщает BBC. 

8 августа на платформе в Белом море взорвался ракетный двигатель. Погибли пять инженеров и еще два человека. Правительственное ядерное агентство "Росатом" позже признало, что они проводили испытания ракетного двигателя, работающего на ядерном топливе.

"Мы обязательно усовершенствуем это оружие, не смотря ни на что", - заявил Путин.

Наличие "таких уникальных технологий" само по себе является "самым важным и надежным гарантом мира на планете", добавил он.

ФОТО: EPA/Scanpix

После взрыва на расстоянии в примерно 40 километров от места испытания в Северодвинске было зафиксировано резкое повышение уровня радиации. Он в 16 раз превысил норму, признала Метеорологическая служба РФ. Однако не был достигнут уровень, который угрожает здоровью человека.

В четверг, 21 ноября, в Кремле состоялась торжественная церемония, в ходе которой были переданы награды вдовам жертв ядерной аварии.

ФОТО: EPA/Scanpix

Несмотря на то, что Путин пообещал продолжить работу над оружием, он не рассказал о нем ничего конкретного. 

Президент РФ лишь указал, что "технические идеяи и решения" проекта не имеют аналогов нигде в мире. 

Прозвучали различные предположения о российском оружии, например, что это может противокорабельня ракета или же подводная лодка с дистанционным управлением. Однако большинство российских и западных экспертов считают, что испытание, скорее всего, было связано с ракетой "9М730 Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

Путин заявил, что ракеты "Буревестник" имеют "неограниченный" диапазон действия.

Они разработаны как орудие мести, которое используют, когда противник первым совершает ядерную атаку.

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