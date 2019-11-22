Без паники: на следующей неделе по всей Латвии прозвучат сирены тревоги

Сигналы тревоги используются для оповещения жителей в случае стихийной или техногенной катастрофы или ее угрозы.

VUGD два раза в год проводит проверку готовности сирен тревоги, чтобы протестировать техническое состояние сирен тревоги и сотрудничество со СМИ - радио и телевидением.

На этот раз проверка сирен будет организована по-другому - будет проверено приведение сирен в действие в разных масштабах, начиная с включения сирен по всей стране, а затем по отдельности в одном и том же городе.

До сих пор проверка всегда проводилось в одно и то же время по всей стране, но на этот раз, чтобы проверить возможность включения сигнальных сирен отдельно только в одном городе, тестирование сирен в Вентспилсе будет проведено позже, чем в остальной части страны.

27 ноября с 10 часов утра по всей стране будут включены сирены тревоги на три минуты. В Вентспилсе проверка сирен пройдет с 10.30 до 10.40.

VUGD подчеркивает, что в следующую среду у жителей нет причин для беспокойства, поскольку это обычный тест сирены. В случае, если во во время проверки сирены будут не слышны, служба рекомендует не беспокоиться, поскольку в чрезвычайных ситуациях будут использоваться другие средства связи, например, передача информации через громкоговоритель.

VUGD также призывает администрации гостиниц проинформировать своих зарубежных гостей о запланированной проверке сирен тревоги, чтобы не возникли лишние беспокойства.

В Латвии установлено 164 сирены, которые расположены таким образом, что звуковой сигнал может быть слышен в радиусе около 1,5 километров в зависимости от высоты сирены, территориальных особенностей, ежедневного городского шума, влажности и силы ветра.