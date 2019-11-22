Рижское "Динамо" без шансов уступило "Витязю"

Хозяева открыли счёт на 9-й минуте благодаря точному броску Павла Варфоломеева, а на 15-й минуте преимущество "Витязя" упрочил Пекка Йормакка.

На 6-й минуте второго периода Данила Моисеев остался без присмотра у ворота Александра Салака и с близкого расстояния поразил ворота рижан. Несколько минут спустя новичок "Динамо" Кирилл Слепец дальним броском отыграл одну шайбу, но на большее рижан не хватило. На 8-й минуте заключительного периода Миро Аалтонен забросил четвёртую шайбу в ворота "Динамо" и установил окончательный счёт в матче.

Это поражение для "динамовцев" стало уже третьим подряд. В данный момент команда Гирта Анкипанса имеет в своём активе 23 очка и занимает предпоследнее место в Западной конференции.