Рижское "Динамо" без шансов уступило "Витязю"

Рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от подмосковного "Витязя" в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).
Хозяева открыли счёт на 9-й минуте благодаря точному броску Павла Варфоломеева, а на 15-й минуте преимущество "Витязя" упрочил Пекка Йормакка.
На 6-й минуте второго периода Данила Моисеев остался без присмотра у ворота Александра Салака и с близкого расстояния поразил ворота рижан. Несколько минут спустя новичок "Динамо" Кирилл Слепец дальним броском отыграл одну шайбу, но на большее рижан не хватило. На 8-й минуте заключительного периода Миро Аалтонен забросил четвёртую шайбу в ворота "Динамо" и установил окончательный счёт в матче.
Это поражение для "динамовцев" стало уже третьим подряд. В данный момент команда Гирта Анкипанса имеет в своём активе 23 очка и занимает предпоследнее место в Западной конференции.
Впереди у рижского "Динамо" ещё два выездных матча - в воскресенье латвийский клуб сыграет против "Сочи", а во вторник - против "Северстали".