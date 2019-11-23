В свободное от работы время пожарный спас человека

В 10.15 в Елгавском крае загорелся жилой дом. В одной из квартир возникло сильное задымление, и на площади в 3 кв. м. горели электротехника и мебель. В пожаре погиб человек.

В 20.07 поступил вызов на пожар в Риге. В одной из квартир жилого дома горели газовая плита и вытяжка. Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались четыре человека, один из них пострадал и был передан врачам.

В 21.23 поступил вызов в Юрмале, где в жилом доме в помещении для отопления горела теплоизоляция на площади 6 кв.м. При попытке потушить пожар огнетушителем пострадал один человек.

В 21.44 пожарные выехали на вызов в Салдусе, где пожар возник в квартире.

Пока сотрудники VUGD ехали на вызов, заместитель начальника Салдусского взвода VUGD в свободное от работы время заметил пожар и спас из квартиры одного человека.