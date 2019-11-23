Ей всего 13! Ученица седьмого класса дебютировала в сборной Литвы

На прошлой неделе Юсте сыграла в отборочном матче чемпионата Европы-2021. В той встрече сборная Литвы уничтожила сборную Албании со счётом 108:43. Свою лепту внесла и Ючуте - она провела на площадке одну четверть, набрав 4 очка и сделав 3 передачи, сообщает "Спорт-Экспресс".

Похоже, литовский комментатор был в не себя от гордости. Даже не понимая литовского, его гордость очевидна:

"Было волнение, я бросила мяч, вообще не знала, куда полетит. Но мяч упал в кольцо, и волнение моментально исчезло", - призналась юная Юсте после дебюта за взрослую сборную по баскетболу.

Отметим, что ранее Юсте показала себя на недавнем чемпионате Европы среди 16-летних. В полуфинале талантливая юная баскетболистка набрала 20 очков и сделала 15 подборов. Дома её встречали овациями как журналисты, так и болельщики.

Известно, что девушка родилась в США, но выросла в Паланге. Уже в восемь - девять лет она считывала игру, как взрослые. Помимо этого, Юсте с раннего детства отличается нестандартным ростом - уже сейчас он достиг 184 сантиметров, но это точно не предел, ведь ей только-только исполнилось 14.