Мелбардис и Дамбис взяли серебро на первом этапе Кубка Европы

На этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в норвежском Лиллехаммере, латвийский экипаж-двойка Оскара Мелбардиса и Интарса Дамбиса занял в субботу, 23 ноября, второе место.
Победителями соревнований стали немцы Максимилиан Илман и Георг Фляйшхауэр, которые в сумме двух заездов опередили латвийский экипаж на 0,11 секунды.
Экипаж Мелбардиса в первом заезде занял четвертое место, во втором заезде - третье место.
Ещё один латвийский экипаж - Давис Кауфманис и Арнис Бебришс - занял 12-е место.
В воскресенье пройдут соревнования четверок.