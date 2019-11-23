Сб, 23.11.2019
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Мелбардис и Дамбис взяли серебро на первом этапе Кубка Европы

Иллюстративное фото. Оскар Мелбардис после Олимпиады в Пхенчхане

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в норвежском Лиллехаммере, латвийский экипаж-двойка Оскара Мелбардиса и Интарса Дамбиса занял в субботу, 23 ноября, второе место. 

Победителями соревнований стали немцы Максимилиан Илман и Георг Фляйшхауэр, которые в сумме двух заездов опередили латвийский экипаж на 0,11 секунды.

Экипаж Мелбардиса в первом заезде занял четвертое место, во втором заезде - третье место. 

Ещё один латвийский экипаж - Давис Кауфманис и Арнис Бебришс - занял 12-е место. 

В воскресенье пройдут соревнования четверок.

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