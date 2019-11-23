Россия может пропустить Олимпиаду-2020

В сентябре этого года всемирное антидопинговое агентство выдвинуло подозрения Московской антидопинговой лаборатории в махинациях с допинг-пробами, которые были сданы ещё в 2012-2015 годах. Если данные предположения будут подтверждены, то Российское антидопинговое агентство может быть дисквалифицировано. Это в свою очередь значит, что ряд российских спортсменов пропустит Игры-2020. Об этом пишет "Медуза".
Британское издание Inside the Games уже давно внимательно следит за развитием ситуации с допингом в России и утверждает, что данный сценарий неизбежен.
Комитет ВАДА официально поднял вопрос о признании РУСАДА несоответствующим кодексу
Как пишет "Чемпионат", к этому шло ещё в январе, когда Россия не смогла своевременно передать в ВАДА базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Однако, после получения и анализа базы, выяснилось, что часть данных изменена. У России было три недели на то, чтобы предоставить объяснения. Однако, по всей видимости объяснения не были убедительны, так как "Чемпионат" пишет, что 9 декабря РУСАДА будет лишено статуса соответствия, а возможность иного итога очень мала.
21 ноября было временно отстранено руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), в том числе её президент Дмитрий Шляхтин и исполнительный директор Александр Паркин. Как пишет "Медуза", они были обвинены в отказе от сотрудничества при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко, а также фальсификации документов.
Лысенко и его тренер Евгений Загорулько тоже были временно отстранены.
В настоящее время расследование в отношении ВФЛА всё ещё в силе, а в качестве наказания может грозить вовсе не временное исключение из Международной ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ).
К чему пришли
- Выдача допусков российским легкоатлетам в нейтральном статусе была заморожена;
- если ничего не изменится, то к новому сезону не допустят и тех, у кого есть допуск. Это включая Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова;
- наилучший итог для России, как отмечают СМИ - список требований для допуска будет сильно ужесточён, в свою очередь весь удар придётся по спортсменам.
Глава ВФЛА ушёл в отставку
Сегодня, 23 ноября, появилась новость о том, что Шляхтин ушёл в отставку.
"Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку", — объявил Шляхтин СМИ.
Как пишет "Интерфакс", исполняющим обязанности руководителя организации была назначена глава Федерации легкой атлетики Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко.
Напомним, в 2015 году ИААФ дисквалифицировала ВФЛА в связи с допинговыми нарушениями. Из-за этого российскии легкоатлетам пришлось пропустить Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро.