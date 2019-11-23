Россия может пропустить Олимпиаду-2020

Британское издание Inside the Games уже давно внимательно следит за развитием ситуации с допингом в России и утверждает, что данный сценарий неизбежен.

Комитет ВАДА официально поднял вопрос о признании РУСАДА несоответствующим кодексу

Как пишет "Чемпионат", к этому шло ещё в январе, когда Россия не смогла своевременно передать в ВАДА базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Однако, после получения и анализа базы, выяснилось, что часть данных изменена. У России было три недели на то, чтобы предоставить объяснения. Однако, по всей видимости объяснения не были убедительны, так как "Чемпионат" пишет, что 9 декабря РУСАДА будет лишено статуса соответствия, а возможность иного итога очень мала.

21 ноября было временно отстранено руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), в том числе её президент Дмитрий Шляхтин и исполнительный директор Александр Паркин. Как пишет "Медуза", они были обвинены в отказе от сотрудничества при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко, а также фальсификации документов.

Лысенко и его тренер Евгений Загорулько тоже были временно отстранены.

В настоящее время расследование в отношении ВФЛА всё ещё в силе, а в качестве наказания может грозить вовсе не временное исключение из Международной ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ).

К чему пришли

Выдача допусков российским легкоатлетам в нейтральном статусе была заморожена;

если ничего не изменится, то к новому сезону не допустят и тех, у кого есть допуск. Это включая Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова;

наилучший итог для России, как отмечают СМИ - список требований для допуска будет сильно ужесточён, в свою очередь весь удар придётся по спортсменам.

Глава ВФЛА ушёл в отставку

Сегодня, 23 ноября, появилась новость о том, что Шляхтин ушёл в отставку.

"Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку", — объявил Шляхтин СМИ.

Как пишет "Интерфакс", исполняющим обязанности руководителя организации была назначена глава Федерации легкой атлетики Петербурга, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко.