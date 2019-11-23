"Самая искренняя атмосфера". В Петербурге открылся бар, где официанты-комики хамят и матерятся

"Наше кредо – "смешно, но не обидно". Мы не хотим, чтобы кто-то ушёл в слезах, хотя это написано у нас в группе", – сказал "Фонтанке" арт-директор заведения Александр Кравец, отметив, что пока бар работает в тестовом режиме.

"Можно выбрать коктейль "Вилкой в глаз", а можно "В попу раз". Но лучше оба, вдвое больше удовольствия. Здесь гостей посылают в жопу, ведь она обозначает вход в туалет", ― говорится на домашней странице бара.

Как сообщается, данное поведение персонала направлено на создание "самой искренней атмосферы, возможной в ресторанной среде".

"УЕ!Бар" будет открыт командой "Угрюмочной" - бара "для грустных".

Если рассмешить официанта, то есть шанс получить коктейль бесплатно.