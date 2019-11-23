По делу об обысках на Рижском центральном рынке арестованы три человека

После обысков, проведенных 21 ноября, в здании администрации Рижского центрального рынка, полиция призвала применить меру пресечения к трём лицам, которые подозреваются в контрабанде сигарет.

Сегодня, 23 ноября, суд применил арест к трём людям. Госполиция пока не раскрывает, кто эти люди, но из неофициальных источников известно, что одним из них является охранник.

Напомним, к начальнику службы внутренней безопасности Rigas Centraltirgus Дановскому после процессуальных действий полиции на Центральном рынке в четверг и пятницу применен статус свидетеля.

Он подтвердил, что 21 ноября полиция производила процессуальные действия на территории рынка и в здании администрации, также прошли обыски по месту жительства отдельных работников.