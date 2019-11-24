Что подарить на Новый год 2020: подарки, которые принесут удачу

Чтобы год был счастливым, стоит обратить внимание на животное, которое, согласно восточному гороскопу, является его покровителем. Хозяйкой 2020 года будет Белая Металлическая Крыса. Это неплохой знак, и многим он принесет перспективные перемены и прояснит будущее. А чтобы Фортуна не обделила благополучием родных и близких, нужно подобрать им правильные подарки.

Что же особенно оценит покровительница года?

Угощения к праздничному столу

Отличная идея - принести яркую корзину с экзотическими фруктами, хорошее вино, набор новогодних сладостей или сыров для всеобщего застолья.

Таким образом вы пожелаете хозяевам дома благополучия и изобилия не только за новогодним столом, но и на протяжении всего года.

Интеллектуальные подарки

Не стоит думать, что Крыса оценит только сыр или другие вкусняшки. На самом деле она еще та интеллектуалка, которая к тому же хитра, сообразительна и ценит целеустремленных и остро мыслящих людей. Поэтому в 2020 году многие заметят у себя тягу к саморазвитию. А потому

очень кстати будет преподнести к Новому году сертификат на вечерние курсы или занятия онлайн в самых разных сферах: иностранные языки, ораторское искусство, творчество.

Можно сделать акцент на эстетических подарках. Допустимо дарить книги или абонементы, билеты в театр и на фестивали. При этом астрологи советуют отталкиваться от предпочтений ваших друзей и родных.

Практичные презенты

Эти подарки тоже будут кстати. Крыса не из тех, кто витает в облаках -

она будет рада и набору инструментов, и новым насадкам для миксера или дрели, и скидочным купонам в магазин стройматериалов.

Здесь важно подойти к делу индивидуально. Тем, кто сейчас делает ремонт, пригодятся связанные с ним мелочи.

Молодых родителей порадует оформленный по-новогоднему комплект для малыша - одежда, полотенце или слинг (приспособление для переноски ребенка. - Прим. ред.), игрушки для развития моторики. Пожилой семейной паре можно подарить уютные теплые пледы.

На самом деле на Новый 2020 год можно смело дарить практически любые подарки. Избегать стоит только одного - дежурных сувениров.

Лучше не выбирать презент в последний момент, а если приглашение на праздник стало неожиданностью - подарите посильную для вас сумму денег.

Креативный вариант для тех, кто готовится к новогодней ночи заранее, - подарок, сделанный своими руками,