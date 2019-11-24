Почему в Бразилии не играют под 24-м номером? Виноваты олени, геи и лотерея

Оказывается, в Бразилии эта цифра ассоциируется с геями.

Все началось с лотереи Jogo do Bicho ("Игра с животными") – это азартная игра, запрещённая в стране с 1946 года. Однако она популярна и по сей день.

Принцип игры объясняет sports.ru: • На каждом билете числа от 0 до 99; • они разделены на 25 секторов по 4 числа в каждом. Каждому сектору соответствует какое-то животное; • можно ставить на конкретное число или животное-сектор.

ФОТО: скришот с youtube.com

Числу 24 соответствует олень. На португальском это слово (veado) очень напоминает другое - viado – уничижительный вариант слова гей. Спортсмены стараются избегать этой ассоциации - в чемпионате Бразилии нет ограничений по номерам.

А вот в Кубке Либертадорес уже сложнее: в заявку можно включить 30 игроков, номера должны идти строго по порядку.

Обычно номер отдают третьему вратарю - они практически не выходят на поле. Однако иногда и им приходится.

Например, Кассио (воспитанник "Гремио") пришёл в "Коринтианс" в январе 2012 года. На тот момент он стал третьим вратарём, получив номер 24.

Спустя время бразилец вытеснил конкурентов из основы и практически без замен провел Кубок и чемпионат. Уже совсем скоро Кассио сменил свой номер на 12-ый.

Бразилия – опасна для геев

Согласно информации Grupo Gay da Bahia, в 2017 году было совершенно 445 убийств из-за гомофобии. В январе этого года президентом Бразилии стал ультраправый консерватор Жаир Болсонару.

"Если вы хотите приехать сюда и заняться сексом с женщиной, пожалуйста. Но мы не можем позволить, чтобы наша страна ассоциировалась как рай для гей-туризма. Бразилия не будет страной гей-мира. У нас есть семьи", – приводит его слова sports.ru.

Портал привёл ещё несколько схожих случаев.

В 2013 году футболист "Коринтианса" Эмерсон опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок, где он целует друга. На следующий день группой ультрас была начата забастовка на тренировочном поле команды. Вскоре игрок ушёл в другую команду.

В девяностые в Бразилии было сразу трое открытых судей-геев. Фанаты сразу прозвали их Дэйзи, Бьянка и Бабочка.

Однако клуб "Баия" является исключением, которое борется с гомофобией в бразильском футболе.

В сентябре клуб начал кампанию против гомофобии: на домашней арене были установлены радужные угловые флажки.

Лига также старается бороться с гомофобией: этим летом спортивный суд Бразилии постановил, что за оскорбительные кричалки на стадионах на клубы могут наложить штраф или даже снять очки.

В конце августа впервые была остановлена игра в связи с оскорблениями фанатов: болельщики "Васко да Гама" кричали - "Вы – клуб *** (геев)" в сторону "Сан-Паулу".