"Бам! И спокойной ночи". Уайлдер вырубил Луиса Ортиса в реванше

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
34-летний Уайлдер нокаутировал 40-летнего Ортиса в седьмом раунде. Интересно, что после шестого раунда Уайлдер уступал сопернику на карточках всех трёх судей - один судья выставил счёт 58:56, двое других 59:56.
Deontay Wilder folded Ortiz! 💣— Complex Sports (@ComplexSports) November 24, 2019
SHEESH!
(via IG/ticket_jerry) pic.twitter.com/H0ZPv8a4NU
"Я был уверен в своих навыках и знал, что мне нужно было делать. Мы намеренно отдали ему инициативу, я выжидал, когда он устанет. Мне нужны были лишь две идеальные секунды. Бам - и спокойной ночи", - сказал после боя Уайлдер.
Бой проходил в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и стал вторым между боксёрами. До этого они встречались в марте 2018-го года. Тогда американец нанёс Ортису первое поражение в профессиональной карьере, отправив соперника в нокаут в десятом раунде.
На счету Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья. Ортис потерпел второе поражение в карьере при 31 победе. Уайлдер в 10-й раз защитил чемпионский титул и теперь будет готовиться к титульному бою против Тайсона Фьюри. Их повторный поединок запланирован на 22 февраля 2020 года.