"Бам! И спокойной ночи". Уайлдер вырубил Луиса Ортиса в реванше

34-летний Уайлдер нокаутировал 40-летнего Ортиса в седьмом раунде. Интересно, что после шестого раунда Уайлдер уступал сопернику на карточках всех трёх судей - один судья выставил счёт 58:56, двое других 59:56.

Deontay Wilder folded Ortiz! 💣



SHEESH!



(via IG/ticket_jerry) pic.twitter.com/H0ZPv8a4NU — Complex Sports (@ComplexSports) November 24, 2019

"Я был уверен в своих навыках и знал, что мне нужно было делать. Мы намеренно отдали ему инициативу, я выжидал, когда он устанет. Мне нужны были лишь две идеальные секунды. Бам - и спокойной ночи", - сказал после боя Уайлдер.

Бой проходил в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и стал вторым между боксёрами. До этого они встречались в марте 2018-го года. Тогда американец нанёс Ортису первое поражение в профессиональной карьере, отправив соперника в нокаут в десятом раунде.