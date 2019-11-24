Baltcom заменит запрещенные российские каналы аналогичными

Как сообщалось, NEPLP запретил ретрансляцию российских телеканалов "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "O!", "Поехали!", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".

По словам Никитина, это решение влияет на объемы продаж Baltcom. Он пояснил, что продажи классического телевидения уже сейчас не растут, и зрители будут искать этот контент другими способами. Существуют, например, нелегальные поставщики телевизионных услуг.

На вопрос, были ли запрещенные телеканалы популярны, Никитин ответил, что круг зрителей "Петербург-Пятый канал" и "Дом кино" был достаточно широк, а другие каналы были нишевыми.

С четверга вместо "Дом кино" будет предлагаться канал "Киномикс", а вместо "Петербург-Пятый канал" - Illuzion+.

Представитель телекоммуникационного предприятия Tet Ласма Трофимова рассказала, что запрет NEPLP относится только к двум каналам из пакета Helio - "Петербург-Пятый канал" и "Дом кино". Ни один из этих каналов не входил в число популярных.

Руководитель по общественным отношениям Latvijas mobilais telefons Валдис Ялинскис сообщил, что запрещенные российские телеканалы никогда не входили в предложение смарт-телевидения LMT.

Согласно имеющейся в распоряжении NEPLP информации, одним из выгодоприобретателей телевизионных каналов "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "O!", "Поехали!", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал" является Юрий Ковальчук, на которого распространяются санкции ЕС.