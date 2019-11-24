Вс, 24.11.2019
Я говорю общие проблемы, которые присущи любой стране. Lee Kei, рижский блогер

Идентифицировано лицо, причастное к утечке армейской информации

Артис Пабрикс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Оборонное ведомство идентифицировало человека, который причастен к утечке информации ограниченного доступа, имеющей отношение к обороне, сообщил в интервью агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс. 

Он пояснил, что происшедшее не было кибератакой - свою роль сыграл человеческий фактор. Человек распространял посторонним лицам через СМС информацию, предназначенную для ограниченного пользования Национальных вооруженных сил (НВС).

В настоящее время выясняется, кто получал эти СМС и почему об этом не сообщалось. Пока идет расследование, более подробных комментариев министр не дал. 

В начале октября стало известно, что Минобороны и НВС расследуют случай утечки информации ограниченного доступа из системы оповещения НВС. 

Как сообщила Diena, утечка информации продолжалась по крайней мере полтора месяца.

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