Приоритетом Сержантса в NEPLP будет контроль за враждебными зарубежными телеканалами

Как сообщалось ранее, часть общественности и некоторые политики выражают недовольство содержанием отдельных российских телеканалов, которое в ряде случаев направлено против интересов Латвии.

Сержантс пояснил, что в условиях гибридной войны нужно максимально контролировать враждебные каналы и при малейшей возможности, если констатированы нарушения в их работе, прекращать вещание. В то же время это надо делать, соблюдая международные нормы.

Приоритетами Сержантса будут также обеспечение необходимого финансирования общественных СМИ и создание единого общественного СМИ.

Как сообщалось, свои кандидатуры для участия в конкурсе на должность члена NEPLP выдвинули Сержантс, журналист Янис Эглитис, философ и публицист Илмар Шлапинс.

По словам председателя комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артуса Кайминьша, в среду до окончания конкурса в 17 часов на два вакантных места в NEPLP поступили заявки от 17 претендентов.

В конкурсе также примет участие режиссер Янис Абеле, журналист и исследователь Ольгерт Типанс, бывший звукорежиссер Латвийского радио Андис Плаканс, практик корпоративных коммуникаций и преподаватель Илмар Ярганс, Екатерина Ерофеева-Аболиня, журналист Иева Калдерауска, редактор новостей Латвийского христианского радио Гинта Линмейере, писатель и журналист Эва Мартужа, Илзе Петерсоне, журналист Янис Зариньш и бывшая член NEPLP Айя Дулевска.