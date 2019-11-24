Приоритетом Сержантса в NEPLP будет контроль за враждебными зарубежными телеканалами

В случае утверждения на должности члена Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) приоритетом бывшего депутата Сейма, журналиста Карлиса Сержантса будет максимальный контроль и возможное прекращение трансляции иностранных враждебных телеканалов.
Как сообщалось ранее, часть общественности и некоторые политики выражают недовольство содержанием отдельных российских телеканалов, которое в ряде случаев направлено против интересов Латвии.
Сержантс пояснил, что в условиях гибридной войны нужно максимально контролировать враждебные каналы и при малейшей возможности, если констатированы нарушения в их работе, прекращать вещание. В то же время это надо делать, соблюдая международные нормы.
Приоритетами Сержантса будут также обеспечение необходимого финансирования общественных СМИ и создание единого общественного СМИ.
Как сообщалось, свои кандидатуры для участия в конкурсе на должность члена NEPLP выдвинули Сержантс, журналист Янис Эглитис, философ и публицист Илмар Шлапинс.
По словам председателя комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артуса Кайминьша, в среду до окончания конкурса в 17 часов на два вакантных места в NEPLP поступили заявки от 17 претендентов.
В конкурсе также примет участие режиссер Янис Абеле, журналист и исследователь Ольгерт Типанс, бывший звукорежиссер Латвийского радио Андис Плаканс, практик корпоративных коммуникаций и преподаватель Илмар Ярганс, Екатерина Ерофеева-Аболиня, журналист Иева Калдерауска, редактор новостей Латвийского христианского радио Гинта Линмейере, писатель и журналист Эва Мартужа, Илзе Петерсоне, журналист Янис Зариньш и бывшая член NEPLP Айя Дулевска.
Ранее заявки на конкурс подали также многолетняя сотрудница Латвийского радио Дайга Мазверсите, бывший руководитель отдела медийной политики Министерства культуры Роберт Путнис и музыкант Инесе Шульжанока.