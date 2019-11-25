Майк Тайсон в глазах многих ценителей бокса является одним из лучших боксёров в тяжёлом весе. И хотя успехи американца на ринге неоспоримы, его жизнь вне спорта ещё более примечательная.

Боец с самого детства

Майк Джеральд Тайсон родился в Бруклине 30-го июня 1966 года. Его родители, отец Джимми Киркпатрик и мать Лорна Тайсон, исчезли из жизни легендарного боксёра ещё в его детстве. Киркпатрик ушёл из семьи, когда Майку было около двух лет, а мама боксёра умерла в 1982-м году.

Уход отца из семьи повлёк за собой большие финансовые трудности. Тайсон пыталась содержать своего сына в одиночку, но она была зависима от наркотических веществ. В каком-то из интервью Майк Тайсон признался, что мать регулярно принимала наркотики, а его старший брат Родни давал ему алкоголь, чтобы помочь уснуть.

Бедность привела к нападкам и оскорблениям от сверстников, поэтому Тайсон был вынужден защищать себя, используя физическую силу. Таким образом, он часто попадал в поле зрения полиции. К 13 годам Майк был арестован целых 38 раз.

Из-за мелких правонарушений Тайсона отправили в школу для мальчиков города Тайрон в Нью-Йорке. Это заведение находилось неподалёку от спортивного зала, в котором молодых боксёров тренировал легендарный Константино "Кас" Д'Амато. Этот тренер не только стал ключом к достижениям Тайсона, но и его отцом, так как Д'Амато официально усыновил молодого боксёра после смерти его матери.

К сожалению, Д'Амато умер за год до того, как Тайсон стал самым молодым чемпионом в тяжёлом весе в истории бокса, так и не дожив до триумфа своего лучшего ученика.

Ive tweeted about this b4 but..



Anytime I see commentary telling people that they can't take (or give) coaching, mentoring, or advice from people that haven't "been there, done that" i pull up this photo



Cus D'Amato, Mike Tyson's manager and trainer, never fought professionally pic.twitter.com/6sPN9vHPba — James PlagueTV (@Plague_TV) November 12, 2019

5 лет без секса и откусанное ухо

Тайсон стал чемпионом в тяжёлом весе в 1986-м году в возрасте 20 лет. Свой титул он защитил целых девять раз, но свой пояс боец потерял 11-го февраля 1990 года, когда встретился с Джеймсом "Бастером" Дугласом.

Тайсон в разговоре с ESPN поведал, что он воспринимал противника совсем несерьёзно, и перед боем, который проводился в Токио, позволил себе загулять. "В Токио, перед боем, я очень много курил марихуану. Да и, пожалуй, местных проституток тоже было слишком много", - признался "Железный" Майк, который открыл и то, что проделывал то же самое перед боем с Анджеем Голотой, над которым он, правда, одержал победу.

После завершения карьеры во время беседы со спортивным журналистом Грэхэмом Бенсингером, известный боксёр рассказал, что в его карьере был пятилетний период, во время которого он не занимался сексом.

"Да, я не занимался сексом пять лет, потому что идиот. Был настолько глуп, что слушал всё, что мне говорили окружающие. Я пришёл в этот спорт будучи безмозглым индивидуумом", - прокомментировал бывший спортсмен.

Следующий поворот в карьере Тайсона случился лишь два года спустя, когда в 1992-м году его осудили за изнасилование 18-летней девушки. Тайсона приговорили к шести годам тюремного заключения, но его отпустили после трёх лет пребывания в тюрьме.

Тайсон не признаёт себя виновным по сей день. В разговоре с Associated Press он отрицал свою вину: "Я совершил много поступков, за которые мог, и должен был, оказаться в тюрьме. Но насилие над девушками не один из них. Я не признаю, что был виноват, и никогда этого не сделаю", - сказал Тайсон в интервью.

Надо отметить, что, находясь в тюрьме, боксёр обратился в исламскую веру.

Ещё одним неприятным моментом в карьере Тайсона является знаменитый инцидент с откусанным ухом Эвандера Холифилда.

Оба боксёра встретились на ринге в первый раз в ноябре 1997-го года. В этом бою сильнее оказался Холифилд, одержавший победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Где-то через полгода был организован бой-реванш. Уже после первой дуэли Тайсон высказался, что его противник совершал удары головой. Подобное поведение Холифилда, по словам Тайсона, продолжилось и во втором поединке. Во время третьего раунда "Железный" Майк решил отомстить и откусил кусочек правого уха Холифилда.

После этого инцидента Тайсон вернулся на ринг лишь через два года. И пусть он одержал четыре победы, нет сомнений, что в течение пропущенных двух лет его успехи могли бы быть ещё более значительными.

Видео: Второй бой Тайсона и Холифилда

Одержимость голубями и экстравагантные покупки

За свою карьеру Тайсон заработал немалое количество денег, которые, по большей части, из-за различных обстоятельств он потерял. Возможно, виной тому и его экстравагантные покупки.

Как-то раз Тайсон купил бенгальского тигра, которого он держал у себя в качестве домашнего питомца. Сам боксёр покупку экзотического животного комментирует следующим образом: "Я был молодым парнем и в тот момент находился в тюрьме. Говорил со своим автодилером, и он мне предложил приобрести тигров: "Представь, ты мог бы ехать на своей "Астон Мартин", а рядом с тобой сидел бы тигр". Я подумал, что это было бы круто, и согласился купить тигра", - рассказал боксёр.

Вдобавок к покупке тигра, за свою карьеру Тайсон отметился ещё более дорогой покупкой - золотой ванной ценой в два миллиона долларов США (1,8 миллионов евро).

Иронично, что покупка тигра не единственная забавная история с бойцом, связанная с животными. Тайсон, известный в мире как один из самых агрессивных и опасных боксёров, с самого детства был одержим голубями. Сам боксёр признался, что в детстве первая драка завязалась как раз из-за того, что другие дети высмеивали его из-за его любви к голубям.

Любовь Тайсона к птицам никуда не делась - в доме знаменитого боксёра оборудован птичник, в котором он содержит больше 70 голубей. Сам Тайсон утверждает, что он различает каждую птицу по внешнему виду.

Find yourself someone that looks at you the way Mike Tyson looks at this Pigeon pic.twitter.com/8Thxqocbue — ODDSbible (@ODDSbible) March 27, 2017