Майк Тайсон в глазах многих ценителей бокса является одним из лучших боксёров в тяжёлом весе. И хотя успехи американца на ринге неоспоримы, его жизнь вне спорта ещё более примечательная.

Боец с самого детства

Майк Джеральд Тайсон родился в Бруклине 30-го июня 1966 года. Его родители, отец Джимми Киркпатрик и мать Лорна Тайсон, исчезли из жизни легендарного боксёра ещё в его детстве. Киркпатрик ушёл из семьи, когда Майку было около двух лет, а мама боксёра умерла в 1982-м году. 

Уход отца из семьи повлёк за собой большие финансовые трудности. Тайсон пыталась содержать своего сына в одиночку, но она была зависима от наркотических веществ. В каком-то из интервью Майк Тайсон признался, что мать регулярно принимала наркотики, а его старший брат Родни давал ему алкоголь, чтобы помочь уснуть.

Бедность привела к нападкам и оскорблениям от сверстников, поэтому Тайсон был вынужден защищать себя, используя физическую силу. Таким образом, он часто попадал в поле зрения полиции. К 13 годам Майк был арестован целых 38 раз.

Из-за мелких правонарушений Тайсона отправили в школу для мальчиков города Тайрон в Нью-Йорке. Это заведение находилось неподалёку от спортивного зала, в котором молодых боксёров тренировал легендарный Константино "Кас" Д'Амато. Этот тренер не только стал ключом к достижениям Тайсона, но и его отцом, так как Д'Амато официально усыновил молодого боксёра после смерти его матери.

К сожалению, Д'Амато умер за год до того, как Тайсон стал самым молодым чемпионом в тяжёлом весе в истории бокса, так и не дожив до триумфа своего лучшего ученика.

5 лет без секса и откусанное ухо

Тайсон стал чемпионом в тяжёлом весе в 1986-м году в возрасте 20 лет. Свой титул он защитил целых девять раз, но свой пояс боец потерял 11-го февраля 1990 года, когда встретился с Джеймсом "Бастером" Дугласом.

Тайсон в разговоре с ESPN поведал, что он воспринимал противника совсем несерьёзно, и перед боем, который проводился в Токио, позволил себе загулять. "В Токио, перед боем, я очень много курил марихуану. Да и, пожалуй, местных проституток тоже было слишком много", - признался "Железный" Майк, который открыл и то, что проделывал то же самое перед боем с Анджеем Голотой, над которым он, правда, одержал победу.

После завершения карьеры во время беседы со спортивным журналистом Грэхэмом Бенсингером, известный боксёр рассказал, что в его карьере был пятилетний период, во время которого он не занимался сексом.

"Да, я не занимался сексом пять лет, потому что идиот. Был настолько глуп, что слушал всё, что мне говорили окружающие. Я пришёл в этот спорт будучи безмозглым индивидуумом", - прокомментировал бывший спортсмен.

Следующий поворот в карьере Тайсона случился лишь два года спустя, когда в 1992-м году его осудили за изнасилование 18-летней девушки. Тайсона приговорили к шести годам тюремного заключения, но его отпустили после трёх лет пребывания в тюрьме.

Тайсон не признаёт себя виновным по сей день. В разговоре с Associated Press он отрицал свою вину: "Я совершил много поступков, за которые мог, и должен был, оказаться в тюрьме. Но насилие над девушками не один из них. Я не признаю, что был виноват, и никогда этого не сделаю", - сказал Тайсон в интервью.

Надо отметить, что, находясь в тюрьме, боксёр обратился в исламскую веру.

Ещё одним неприятным моментом в карьере Тайсона является знаменитый инцидент с откусанным ухом Эвандера Холифилда.

Оба боксёра встретились на ринге в первый раз в ноябре 1997-го года. В этом бою сильнее оказался Холифилд, одержавший победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Где-то через полгода был организован бой-реванш. Уже после первой дуэли Тайсон высказался, что его противник совершал удары головой. Подобное поведение Холифилда, по словам Тайсона, продолжилось и во втором поединке. Во время третьего раунда "Железный" Майк решил отомстить и откусил кусочек правого уха Холифилда.

После этого инцидента Тайсон вернулся на ринг лишь через два года. И пусть он одержал четыре победы, нет сомнений, что в течение пропущенных двух лет его успехи могли бы быть ещё более значительными.

Видео: Второй бой Тайсона и Холифилда

Одержимость голубями и экстравагантные покупки

За свою карьеру Тайсон заработал немалое количество денег, которые, по большей части, из-за различных обстоятельств он потерял. Возможно, виной тому и его экстравагантные покупки.

Как-то раз Тайсон купил бенгальского тигра, которого он держал у себя в качестве домашнего питомца. Сам боксёр покупку экзотического животного комментирует следующим образом: "Я был молодым парнем и в тот момент находился в тюрьме. Говорил со своим автодилером, и он мне предложил приобрести тигров: "Представь, ты мог бы ехать на своей "Астон Мартин", а рядом с тобой сидел бы тигр". Я подумал, что это было бы круто, и согласился купить тигра", - рассказал боксёр.

Вдобавок к покупке тигра, за свою карьеру Тайсон отметился ещё более дорогой покупкой - золотой ванной ценой в два миллиона долларов США (1,8 миллионов евро).

Иронично, что покупка тигра не единственная забавная история с бойцом, связанная с животными. Тайсон, известный в мире как один из самых агрессивных и опасных боксёров, с самого детства был одержим голубями. Сам боксёр признался, что в детстве первая драка завязалась как раз из-за того, что другие дети высмеивали его из-за его любви к голубям.

Любовь Тайсона к птицам никуда не делась - в доме знаменитого боксёра оборудован птичник, в котором он содержит больше 70 голубей. Сам Тайсон утверждает, что он различает каждую птицу по внешнему виду.

Сейчас "Железный" Майк стал намного более спокойной личностью, регулярно участвуя в разных шоу, не скупясь на советы другим бойцам. Бывший боксёр стал веганом, утверждая, что он не ест ничего, у чего есть мать. Трудно поверить, что так выразился человек, который однажды сказал, что хочет вырвать сердце Леннокса Льюиса и съесть его детей.