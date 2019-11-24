Видео: Вратарь забил гол ударом через все поле

Вратарь мексиканской "Гвадалахары" Хосе Родригес смог выделиться голом в рамках 19-тура чемпионата Мексики против "Веракрус". Видеоролик был опубликован в Twitter-аккаунте Multimedos Deportes.
27-летний спортсмен воспользовался тем, что вратарь противников покинул свою позицию в добавленное время матча. Счёт тогда был пользу "Гвадалахары" - 2:1. Завладев мячом, Родригес забил гол в пустующие ворота соперника.
Результат встречи — 3:1 в пользу "Гвадалахары".
#LigaMX ⚽ | Así fue el inédito gol de Toño Rodríguez @Chivas 3 - 1 @ClubTiburones#LasChivasPorEl6 🐐📺 pic.twitter.com/H8vRNXkeGp— Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 24, 2019