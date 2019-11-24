Вс, 24.11.2019
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Видео: Вратарь забил гол ударом через все поле

ФОТО: SCANPIX

Вратарь мексиканской "Гвадалахары" Хосе Родригес смог выделиться голом в рамках 19-тура чемпионата Мексики против "Веракрус". Видеоролик был опубликован в Twitter-аккаунте Multimedos Deportes.

27-летний спортсмен воспользовался тем, что вратарь противников покинул свою позицию в добавленное время матча. Счёт тогда был пользу "Гвадалахары" - 2:1. Завладев мячом, Родригес забил гол в пустующие ворота соперника.

Результат встречи — 3:1 в пользу "Гвадалахары".

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