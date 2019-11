Как российские звезды провели День матери: Лобода, Алсу, Тодоренко и другие

Сегодня я ,наверно, позже всех моих друзей выкладываю пост о матерях. Я была в пути и играла спектакль в Йыхви.Ещё вчера в 21:00 я сошла со сцены в Скорняково- Архангельском, в 6 уже забежала домой собрать чемодан, чтоб вскоре рвануть в аэропорт. На мое счастье сын проснулся в 7 и подарил мне свой рисунок ко дню матери. И это самый лучший рисунок в мире. Вспоминаю.Я снималась в Ялте в «Ангеле в сердце», сразу после «Поддубного». Герману было 5 месяцев, и я кормила его грудью. И вот нас позвали на площадку. Именно «нас»,иначе не скажешь. До площадки от каравана идти было довольно далеко, а мы только начали кормление. Я не спеша пошла с ним на руках на репетицию. Был очень тёплый, по -крымски нежный июльский день. Я чувствовала размеренное сопение новой жизни, припавшей к моей груди, и то, как к маленькому сыну с тёплым молоком перетекала моя любовь. Мы были командой с самого начала. Экспресс-кормёжки между дублями, мой прерывистый ночной сон, который был в радость, хоть и тяжёл в своих следствиях поутру. И ни одного душераздирабщего младенческого крика, каким звучат иногда дети вслед уходящей матери.Как-то так сложилось, что все у нас прошло гладко: он был всегда сыт и обласкан, а я спокойна. И это во многом благодаря мамам его родителей, его бабушкам, которые додали нежности и чувства безопасности в те минуты, когда я уходила. Только мать может всем сердцем понять мать. Моя мама сочетает в себе огромное число достоинств: сильный характер, острый ум, талант, красоту, человечность и заботливость о других прежде своих нужд.Только став матерью, можно оценить материнский труд своей мамы. А это труд всю жизнь, работа над собой и риск ошибаться в решениях. И всем мамам необходимы безусловная любовь и искренняя благодарность.Спасибо, мама! Я тебя люблю! Обнимайте мам . Боритесь за лёгкость в ваших отношениях и решите в них проблемы ,пока мама есть на этой земле. А если все хорошо, наслаждайтесь каждым мигом рядом с той, которая всегда примет и не осудит, но не злоупотребляя ее беззаветной любовью. Мама - сама жизнь. Она река, из которой вытекают и впадают в которую все реки.

