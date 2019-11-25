Как российские звезды провели День матери: Лобода, Алсу, Тодоренко и другие

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Сегодня я ,наверно, позже всех моих друзей выкладываю пост о матерях. Я была в пути и играла спектакль в Йыхви.Ещё вчера в 21:00 я сошла со сцены в Скорняково- Архангельском, в 6 уже забежала домой собрать чемодан, чтоб вскоре рвануть в аэропорт. На мое счастье сын проснулся в 7 и подарил мне свой рисунок ко дню матери. И это самый лучший рисунок в мире. Вспоминаю.Я снималась в Ялте в «Ангеле в сердце», сразу после «Поддубного». Герману было 5 месяцев, и я кормила его грудью. И вот нас позвали на площадку. Именно «нас»,иначе не скажешь. До площадки от каравана идти было довольно далеко, а мы только начали кормление. Я не спеша пошла с ним на руках на репетицию. Был очень тёплый, по -крымски нежный июльский день. Я чувствовала размеренное сопение новой жизни, припавшей к моей груди, и то, как к маленькому сыну с тёплым молоком перетекала моя любовь. Мы были командой с самого начала. Экспресс-кормёжки между дублями, мой прерывистый ночной сон, который был в радость, хоть и тяжёл в своих следствиях поутру. И ни одного душераздирабщего младенческого крика, каким звучат иногда дети вслед уходящей матери.Как-то так сложилось, что все у нас прошло гладко: он был всегда сыт и обласкан, а я спокойна. И это во многом благодаря мамам его родителей, его бабушкам, которые додали нежности и чувства безопасности в те минуты, когда я уходила. Только мать может всем сердцем понять мать. Моя мама сочетает в себе огромное число достоинств: сильный характер, острый ум, талант, красоту, человечность и заботливость о других прежде своих нужд.Только став матерью, можно оценить материнский труд своей мамы. А это труд всю жизнь, работа над собой и риск ошибаться в решениях. И всем мамам необходимы безусловная любовь и искренняя благодарность.Спасибо, мама! Я тебя люблю! Обнимайте мам . Боритесь за лёгкость в ваших отношениях и решите в них проблемы ,пока мама есть на этой земле. А если все хорошо, наслаждайтесь каждым мигом рядом с той, которая всегда примет и не осудит, но не злоупотребляя ее беззаветной любовью. Мама - сама жизнь. Она река, из которой вытекают и впадают в которую все реки.
Вопросы вкуса-всегда самые болезненные вопросы. Спорить невозможно ,любое сомнение в идеальном вкусовом выборе вашего собеседника вызывает ненависть и чувство растоптанного личного достоинства. Ну как обьяснить, что какой-то фильм -жуткая пошлятина,если твой визави проплакал на нем все два часа и смотрел с полной подключенностью. Как обьяснить что «пошлость» это не про слово «хуй» в лексиконе,а про банальность,про одинаковость и линейность мышления. Если «парадный фотопортрет»-то обязательно задумчивое фото в чб, если любимая книга-то обязательно о смысле жизни ,не меньше Толстого-Достоевского ,если интервью-то в позе Родена и обязательно о «Самом Главном» и с паузами в ответах... И никак иначе. Не буду рассуждать про другое ,но журналистика -это точно про то,чтобы удивлять,будоражить,чтобы было неправильно,странно,чтобы иногда хотелось вжаться в кресло от неловкости за интервьюера или интервьюируемого ,иногда поспорить с обоими ,иногда разозлиться, узнать новое, улыбнуться. А не про «какой душевный и достойный (обожаю это слово😉) у вас получился разговор» . Тьфу.
#сднемматери девочки ❤️ В реальности жизнь мамы выглядит примерно так, как на этом фото! Дети всегда отказываются фотографироваться даже раз, собака кусает младшего за щеку, в этот момент он разбивает об пол твой второй телефон, средней вообще нет на фото, а старшая с красными ногтями, как у женщины кошки, ждёт скорее, чтобы свалить к своим друзьям 😂 А #МАМА в это время пытается все время соостветствовать, понять, простить, прибрать, наругать, похвалить, обнять, научить ну и хотя бы разочек сфотографироваться на память )))) Я горжусь нами, девочки !!! Сильно- сильно ! С нашим днём ❤️❤️❤️ Сегодня можно и шампанского 🔥🍾❤️
#деньМамы Спасибо 🙏🏻, мамочка @irina_todorenko , теперь я тебя очень хорошо понимаю и дорожу каждой секундочка проведённой вместе ❤️❤️❤️ Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днём!!!!! Мамы , вы - герои 🦸♀️💪🏻 #регинатодоренко Фото - @andrew_bayda Платье - @edem.official
В детстве мне нравилось проводить с мамой время на кухне, а теперь я уже учу готовить свою дочь - помощница растет :) Вкусы у всех в нашей семье разные, и приготовить несколько разных блюд одной после съемок практически невозможно. Чтобы все оставались сыты и довольны, я выбираю блюда из индейки - из нее можно приготовить и обжаренное филе для мальчиков, и диетическую индейку на пару для девочек. Готовлю из индейки Пава-Пава @pava_pava.turkey, она производится в экологически чистом регионе России – натуральный эко продукт. К тому же, в ней в 2 раза меньше жира, поэтому мясо получается очень нежное и подходит для всей семьи! На гарнир отлично подойдёт овощной салат и цуккини на гриле. Сытно и полезно - сбалансированный рацион для каждого! #павапава #павапаварецепт #длявсейсемьи #гипоаллергенно #неталлергии #детскоеменю
Сегодня у меня полдня была съёмка с @ererberg прекрасной и горячо любимой. А потом пришёл гениальный супер-профессиональный строительный эксперт Сергей Иванович Лукин. Человек неподкупный и в высшей степени знающий. Я решила проверить, насколько правильный вердикт вынес @haykhaykhar - мой друг и строитель. Айк был прав. Мое окно в гостиной расширить нельзя - там арочная система. Кирпичи лежат аркой. Тронешь один - посыпется стена дома. Уже в тридцатых строили с перемычками. Такие окна можно расширять при соответствующем разрешении. Мои окна расширять это обрушить дом. А ещё Сергей Иванович объяснил мне тоже, что объяснял Айк. Почему нельзя выбивать ниши в наружных стенах. Казалось бы, у меня стена шириной метр. Ну что бы в ней не выбить нишу? А нельзя. Нарушу точку росы. Точка росы для меня вообще новое понятие. Если сдвинуть эту точку росы, то снаружи появляется изморозь. Потом влага плюс сезонное размораживание, и появляется плесень. Стена начинает цвести. Безнаказанно можно выбить нишу в наружной стене шириной метр только 10 см. Но такая ниша никому не нужна. Книги в ней не поставишь. Решила рассказать вам, потому что вы наверняка не знали о таком понятии «точка росы», и может быть даже не знали, почему ниши в наружных стенах делать не надо. #ликбез
МАМА ❤️ Сколько в этом слове ВСЕГО! Сколько в этом человеке всего!!! Счастье быть дочкой такой мамы и быть мамой таких волшебных девочек. Самое главное закладывается в нас с детства именно мамой. Это главное - любовь. Любите друг друга❤️ Поздравляю всех мам ❤️Настоящих и будущих ✨ Ps: Эти фотографии сделала летописец нашей семьи @kate_kondratieva . Мы уже давно вместе и вся семья чувствует себя свободно и спокойно перед ее объективом. Поэтому -фото получаются такими живыми и настоящими..
Поехала, значит, я на отдых с ребенком, фотографируюсь с ним и выкладываю фоточки в Инстаграм. А мне в ответ некоторые подписчики: «С мужиком надо, а не с ребенком!» «Надоели вы уже фотографии с ребенком выкладывать, я от вас отписываюсь!». И я вот думаю: «WTF?»😡 Если вам не нравится смотреть на моего ребенка и он портит ваши драгоценные ленты, идите лесом, господа хорошие! Как можно скорее отписывайтесь, потому что я хочу чтобы меня читали адекватные люди, понимающие, что мой ребенок - это и есть моя Жизнь, за которой вы, по каким-то причинам, решили наблюдать, а потом подумали, что моя Жизнь вам как-то не очень, потому что в ней слишком много ребёнка🙄 И обязательно решили мне об этом сообщить, чтобы я знала, что именно ВЫ, отписались от меня сегодня и навсегда, потому что слишком много фото с ребенком, а не с мужиком, как вам бы хотелось!🤦🏻♀️😬 Дорогие мои подписчики-отписчики, если по какой-то причине вы не любите детей, собак, фото в белье, мои мысли, стихи, образ жизни... и вам неприятно на это смотреть, отписывайтесь МОЛЧА! И так же молча ступайте туда, где вас будет устраивать контент😉 Посылаю вам лучики любви😍😍😍 Ибо желание заявить всему миру: «Я обиделась, я ухожу!», навязать своё мнение и укорить другого в том, что он не соответствует вашим ожиданиям, говорит о том, что вам ооооооочень ооооооочень нужна Любовь, но от близких и, главное, от себя вы её не получаете☹️ Хотела бы вам как-то помочь,но... вы уже отписались🤷🏻♀️😂 #rixossungate
Когда я была совсем маленькой, каждый раз, когда мама уезжала, даже, когда выходила в магазин, у меня поднималась температура. Такая связь... Сейчас мы живем в разных городах, но, когда мне нужна настоящая поддержка, я знаю, чей номер набрать❤️ Люблю ❤️ Поздравляю всех мамочек с праздником❤️❤️❤️, а своим сестренкам от всей души желаю стать мамами ❤️