В Риге в пожаре погиб человек

Трагический пожар произошел во второй половине воскресного дня в Риге. Во дворе дома горели вещи на площади в один квадратный метр. Вызов на место происшествия был получен в 16:54, а уже в 17:01 пожарные завершили тушение. Во время пожара погиб один человек.

За прошедшие сутки восемь пожаров были потушены в регионах, шесть - в Риге, а еще пять - в других городах.

В воскресенье сотрудники Пожарно-спасательной службы (VUGD) провели и 15 спасательных работ - шесть в регионах, три в Риге и еще шесть в других городах. В том числе в Алойском крае пожарные помогли собаки, которая запуталась в металлической цепочке так, что начала задыхаться.