В Риге в пожаре погиб человек

Прошедшей ночью в Латвии были потушены 19 пожаров, в одном из них погиб человек, сообщает агентство LETA.
Трагический пожар произошел во второй половине воскресного дня в Риге. Во дворе дома горели вещи на площади в один квадратный метр. Вызов на место происшествия был получен в 16:54, а уже в 17:01 пожарные завершили тушение. Во время пожара погиб один человек.
За прошедшие сутки восемь пожаров были потушены в регионах, шесть - в Риге, а еще пять - в других городах.
В воскресенье сотрудники Пожарно-спасательной службы (VUGD) провели и 15 спасательных работ - шесть в регионах, три в Риге и еще шесть в других городах. В том числе в Алойском крае пожарные помогли собаки, которая запуталась в металлической цепочке так, что начала задыхаться.
С начала года в Латвии были зарегистрированы 8465 пожаров, в которых пострадали 243, а погибли 68 человек.