Видео: Гиргенсонс забросил в матче НХЛ две шайбы

Представляемый Гиргенсонсом "Баффало Сэйбрз" в гостях со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) обыграл хоккеистов "Флориды Пантерз".

Латвийский форвард забил второй и пятый голы, отличившись точными бросками на 19-й и 54-й минуте матча. Именно Гиргенсонс поставил точку в этом матче.

Первый гол он забил во время контратаки точным броском с левой точки вбрасывания, а второй - после индивидуального прохода по левой стороне площадки.

На льду Гиргенсонс провел 16 минут, из которых 3:49 - в меньшинстве. Он сделал по воротам противника три броска, применил три силовых приема, проиграл единственное вбрасывание и завершил матч с коэффициентом полезности +2.

25-летний Гиргенсонс был назван второй звездой матча. Первой звездой встречи стал лидер "Сэйбрз" Джек Айлек, забросивший гол и отдавший две передачи.

В этом сезоне в 23 матчах на счету Гиргенсонса три гола и три результативные передачи, а коэффициент полезности нейтрален.