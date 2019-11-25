В Италии из-за наводнений обрушился мост

Воздушный мост входит в шоссе А6, ведущее из Турина во Францию.

Рухнул участок длиной примерно 30 метров. Чиновники указывают, что информации о погибших нет, несмотря на то, что обломки моста проверены с собаками, обученными поиску мертвых и выживших.

Фотографии с места событий у многих итальянцев вызывают в памяти трагическое обрушение моста Моранди в 2018 году, в результате которого погибли 43 человека. Мост Моранди находится всего в 50 километрах от рухнувшего в конце прошлой недели участка шоссе.

Сильные ливни обрушились как на Италию, так и на Францию. На выходных в этих странах погибли три человека, еще двое пропали без вести. В регионе Италии Пьемонте река вышла из берегов и унесла потоком автомобиль, в котором находилась 52-летняя женщина. Позднее ее нашли мертвой. Местные СМИ рассказали, что два пассажира успели спастись.

В свою очередь во Франции умерли два человека, а еще минимум один пропал без вести.