В Италии из-за наводнений обрушился мост

В конце недели в Италии прошли сильные ливни. В результате обрушения земли рухнул участок моста недалеко от Савоны, сообщает Euronews.
Воздушный мост входит в шоссе А6, ведущее из Турина во Францию.
Рухнул участок длиной примерно 30 метров. Чиновники указывают, что информации о погибших нет, несмотря на то, что обломки моста проверены с собаками, обученными поиску мертвых и выживших.
#Savona, frana sul viadotto #A6: #vigilidellfuoco impegnati nella ricerca di eventuali auto coinvolte pic.twitter.com/vJmi5RLRA1— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019
Фотографии с места событий у многих итальянцев вызывают в памяти трагическое обрушение моста Моранди в 2018 году, в результате которого погибли 43 человека. Мост Моранди находится всего в 50 километрах от рухнувшего в конце прошлой недели участка шоссе.
Сильные ливни обрушились как на Италию, так и на Францию. На выходных в этих странах погибли три человека, еще двое пропали без вести. В регионе Италии Пьемонте река вышла из берегов и унесла потоком автомобиль, в котором находилась 52-летняя женщина. Позднее ее нашли мертвой. Местные СМИ рассказали, что два пассажира успели спастись.
В свою очередь во Франции умерли два человека, а еще минимум один пропал без вести.
Галерея: Обрушение моста в Италии