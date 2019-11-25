В воскресенье в ДТП пострадали пять человек - в том числе пешеходы и велосипедист

Всего в воскресенье было зарегистрировано 62 аварии, в пяти из которых пострадали люди.

Так, в Рижском регионе произошли 27 ДТП, в Курземе - десять, в Видземе - семь, а в Земгале - шесть аварий.

Кроме того, за прошедшие сутки были задержаны восемь водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и двое, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Больше всего пьяных водителей - четыре - поймано в Рижском регионе, где задержаны и оба употреблявших наркотики водителя. Два случая управления автомобилем в пьяном виде зафиксированы в Земгале, по одному - в Курземе и Латгале.