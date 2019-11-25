"Не создавайте в ушах и носах огороды": врачи о методах народной медицины против простуды

Часть пациентов богата на выдумку, рассказал оториноларинголог LOR Klīnika Ренар Декснис, ведь если засовывать в уши несанкционированные медиками предметы, ушной проход может опухнуть, что может привести даже к ухудшению слуха.

Чаще всего заболевшие пытаются лечить уши листьями герани. Люди их засовывают, но потом не могут достать.

"Чаще всего они в отчаянии идут к доктору вовремя, но другие забывают, что у них этот лист есть. Он там высыхает.

Бывали случаи, когда человек приходит с воспалением внешнего ушного прохода, но ушной проход так сильно опух, что мы до конца даже не можем оценить структуру уха",

- рассказал Декснис.

И необходимо несколько визитов, чтобы справиться с этим воспалением. Кроме листьев герани в уши пихают и вату, и даже целые зубчики чеснока, после чего их невозможно вытащить.

"Работала в двух местах, в одном месте была дама с чесноком в ухе, а через пару дней здесь, в клинике, был мужчина с чесноком в носу. У меня возник вопрос: вы из одной семьи и поделились? Так как это было использовано как от боли в ухе, так и от насморка",

- сказала оториноларинголог LOR Klīnika Илзе Соколова.

Как рассказала в передаче "900 секунд" пациентка Улрика, которая пришла с визитом к лору, у нее затянулся насморк - сначала пыталась лечиться природными методами.

"Съела клюкву, в которой много витаминов, пила теплый черносмородиновый чай и много жидкости. Если это не помогает, остается лишь идти к врачу", - сказала Улрика.

Лоры призывают пациентов все-таки не заниматься самолечением и, перед тем, как пихать что-то в ухо или в нос, проконсультироваться с врачом.

Оториноларинголог Соколова указала: "Все идет из прошлого. Но всегда появляются вопросы: берем ли мы, зная, что уголь помогает от боли в животе, уголек из костра? И почему нужно брать цветок и пихать целиком в ухо?".

В свою очередь оториноларинголог Декснис добавляет: "По-моему, не стоит создавать огород в своих органах. Все-таки, если есть проблема, которая затянулась, нужно идти к врачу-специалисту".