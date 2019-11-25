Слухи о нестабильности Swedbank, возможно, распространялись неосознанно

В распоряжении Государственной полиции нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что слухи о нестабильности Swedbank в Даугавпилсе, которые месяц назад привели к усиленному снятию наличных в банкоматах, распространялись со злым умыслом, заявил начальник Госполиции Инт Кюзис в передаче Rīta panorāmā на LTV.