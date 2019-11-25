Слухи о нестабильности Swedbank, возможно, распространялись неосознанно

В распоряжении Государственной полиции нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что слухи о нестабильности Swedbank в Даугавпилсе, которые месяц назад привели к усиленному снятию наличных в банкоматах, распространялись со злым умыслом, заявил начальник Госполиции Инт Кюзис в передаче Rīta panorāmā на LTV.
Кюзис сообщил, что полиция продолжает проверку, чтобы выяснить, есть ли основания для начала уголовного процесса.
Как сообщалось, 23 октября вечером в Даугавпилсе у банкоматов Swedbank выстроились очереди людей, а в отдельных банкоматах закончились деньги. Причиной этому послужило распространение слухов о нестабильности банка.
Слухи о нестабильности кредитного учреждения распространялись по разным каналам, в том числе через социальные сети и Whatsapp.
По размеру активов Swedbank является крупнейшим банком в Латвии. За девять месяцев 2019 года прибыль группы Swedbank в Латвии составила 79,569 млн евро, прибыль - 83,31 млн евро. Активы группы Swedbank в Латвии в конце сентября составляли 5,687 млрд евро.