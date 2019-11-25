Сотни нарушений: новая полицейская камера в 360 градусов оказалась эффективной

Большая часть нарушений связаны с ездой без техосмотра или обязательной страховки, а также с ездой по полосе общественного транспорта.

Напомним, в конце октября на улицах начал работать нетрафарированный полицейский микроавтобус с камерой в 360 градусов.

Публично доступная информация свидетельствует о том, что конкретная закупка обозначена как "автоматическая система считывания и распознавания номерных знаков государственных транспортных средств и фиксирования совершенных в дорожном движении нарушений".

В публично доступном положении закупки отмечается, что после зарегистрированного события есть возможность оформить протокол нарушения, используя снятые видеоматериалы и констатированные данные о нарушении.

Также система предусматривает возможность выбрать кадр из видеоматериала и вырезать изображение номерного знака и использовать это для оформления протокола.

Начальник Управления безопасности движения Нормундс Крапсис уже в 2018 году разъяснял агентству LETA, что оборудованная машина может констатировать различные нарушения правил дорожного движения, в том числе, использование телефона за рулем, движение на красный свет или без страховки.

Также известно, что автомобиль может контролировать техосмотр транспортных средств, движение по полосам общественного транспорта и "поворотники".