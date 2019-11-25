В Латвии в этом году в ДТП погибли уже 107 человек

С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибли 107 человек, и, по оценке ответственных лиц, безопасность дорожного движения не улучшилась. Об этом было заявлено сегодня на заседании Совета по безопасности дорожного движения.
Согласно данным, которые предоставил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис, в этом году в ДТП погибли 107 человек, в прошлом году за десять месяцев - 120 человек, в позапрошлом году за этот же период - 108 человек. Крапсис добавил, что зима только начинается, впереди декабрь, когда условия вождения усложняются.
По словам Крапсиса, ситуацию можно оценить как удовлетворительную, но радоваться нечему.
Большинство трагических аварий - это столкновения автомашин и наезды на пешеходов. Столкновения часто происходят при неосторожном обгоне, также водители садятся за руль усталыми и заезжают на встречную полосу. Пешеходы часто передвигаются без отражателей.
С начала года в ДТП погибли 48 водителей, 31 пешеход и 14 пассажиров. Пятеро погибших были детьми.
Новой проблемой для безопасности дорожного движения стали электросамокаты. В этом году погибли два человека, ехавших на электросамокатах, в прошлом году ни одного. 35 водителей электросамокатов получили травмы в ДТП.