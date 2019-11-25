В Латвии в этом году в ДТП погибли уже 107 человек

Согласно данным, которые предоставил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис, в этом году в ДТП погибли 107 человек, в прошлом году за десять месяцев - 120 человек, в позапрошлом году за этот же период - 108 человек. Крапсис добавил, что зима только начинается, впереди декабрь, когда условия вождения усложняются.

По словам Крапсиса, ситуацию можно оценить как удовлетворительную, но радоваться нечему.

Большинство трагических аварий - это столкновения автомашин и наезды на пешеходов. Столкновения часто происходят при неосторожном обгоне, также водители садятся за руль усталыми и заезжают на встречную полосу. Пешеходы часто передвигаются без отражателей.

С начала года в ДТП погибли 48 водителей, 31 пешеход и 14 пассажиров. Пятеро погибших были детьми.