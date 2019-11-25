Пн, 25.11.2019
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Видео: Усик устроил тренировку на тонком льду

Александр Усик

ФОТО: AFP/SCANPIX

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик провёл необычную тренировку.

В своём Instagram Усик разместил видео с тренировки на тонком льду на одном из водоёмов в Черниговской области.

Украинец продемонстрировал свои боксёрские навыки, попрыгал по хрустящему льду и поработал над ударами. Да, вряд ли Усик мог провалиться под воду. Единственное, чем рисковал боксёр - намочить свои белые кроссовки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#usyk17

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Свой последний бой 32-летний спортсмен провёл в октябре, когда дебютировал в супертяжёлой весовой категории. Усик победил в седьмом раунде, отправив в нокаут американца Чазза Уизерспуна.

За время своей профессиональной карьеры Усик провёл 17 поединков, победив в каждом из них (13 раз нокаутом). Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Усика, но сам спортсмен многократно говорил о том, что его цель - бой против Энтони Джошуа, Энди Руиса или Деонтея Уайлдера.

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