Видео: Усик устроил тренировку на тонком льду

В своём Instagram Усик разместил видео с тренировки на тонком льду на одном из водоёмов в Черниговской области.

Украинец продемонстрировал свои боксёрские навыки, попрыгал по хрустящему льду и поработал над ударами. Да, вряд ли Усик мог провалиться под воду. Единственное, чем рисковал боксёр - намочить свои белые кроссовки.

Свой последний бой 32-летний спортсмен провёл в октябре, когда дебютировал в супертяжёлой весовой категории. Усик победил в седьмом раунде, отправив в нокаут американца Чазза Уизерспуна.