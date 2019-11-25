Видео: Игрок НХЛ лишился девяти зубов, но всё равно продолжил матч

Защитник "Флориды Пантерз" Кейт Яндл лишился девяти зубов в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз".
В первом периоде шайба попала в лицо Яндлу, после чего игрок лишился девяти зубов. Сразу после этого хоккеист отправился в раздевалку, но, несмотря на серьёзную травму, 33-летний защитник вернулся на лёд в третьем периоде.
На следующий день Яндл вновь вышел на лёд в матче против "Баффало Сэйбрз", в котором его команда уступила со счётом 2:5. Дубль в этом матче оформил латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс.
Для Яндла матч против "Баффало" стал 821-м подряд в НХЛ, что является самой длинной серией для игроков лиги из числа действующих хоккеистов. Серия Яндла началась 26 марта 2009 года.