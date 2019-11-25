В Пурвциемсе из окна девятиэтажки выпала женщина

В понедельник, 25 ноября, в Пурвциемсе на ул. Детлава Бранткална из окна девятиэтажного дома выпала женщина, сообщили порталу TVNET в Госполиции.
Как рассказала порталу представитель Госполиции Гита Гжибовска, незадолго до полудня была получена информация, что в Риге, в Пурвциемсе, из окна, расположенного в подъезде, выпала женщина.
Пострадавшая доставлена в медучреждение.
Согласно предварительной информации, женщина выпала из окна, находившемся между пятым и шестым этажом.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, начат уголовный процесс.