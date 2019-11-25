Пн, 25.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

В Пурвциемсе из окна девятиэтажки выпала женщина

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В понедельник, 25 ноября, в Пурвциемсе на ул. Детлава Бранткална из окна девятиэтажного дома выпала женщина, сообщили порталу TVNET в Госполиции.

Как рассказала порталу представитель Госполиции Гита Гжибовска, незадолго до полудня была получена информация, что в Риге, в Пурвциемсе, из окна, расположенного в подъезде, выпала женщина.

Пострадавшая доставлена в медучреждение.

Согласно предварительной информации, женщина выпала из окна, находившемся между пятым и шестым этажом.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, начат уголовный процесс.

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