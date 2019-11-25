Правление Центрального рынка уволило начальника службы внутренней безопасности и советника

Как сообщил агентству LETA председатель правления RTC Артис Друвиниекс, в ближайшее время функции охраны рынка будут переданы внешним поставщикам услуг.

Правление предприятия также рассматривает возможности расторжения договора с арендатором площади Гоголя Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta. Именно на территории этого предприятия полиция на прошлой неделе проводила обыски.

По данным Firmas.lv, Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta основано в 1991 году и принадлежит Виктору Баклагину, Зане Вилцане и Радмиле Орловой. В 2018 году оборот предприятия составил 300 754 евро, прибыль - 80 576 евро.

С предприятием агентству LETA связаться пока не удалось.

Как сообщалось, 21 и 22 ноября полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров.

Госполиция подозревает, что главная роль в незаконном обороте товаров на Центральном рынке принадлежит частной компании, которой сдана в аренду часть рынка, рассказал сегодня в передаче "Утренняя панорама" на LTV начальник Госполиции Интс Кюзис.

Комментируя прошедшие на прошлой неделе обыски, Кюзис сообщил, что это был заключительный этап крупной операции по борьбе с незаконным оборотом акцизных товаров. Первая масштабная операция прошла на рынке в 2017 году, когда было проведено более 100 обысков и задержано более 10 человек. Это дело уже передано для уголовного преследования, однако, как признал начальник Госполиции, ситуация на Центральном рынке не улучшилась, и противоправные действия продолжались.

Теперь проведена еще одна большая операция, в рамках которой полиция задержала более десяти человек - должностных лиц, непосредственных торговцев незаконным товаром и представителей частной фирмы. Четверо задержанных арестованы, в том числе работники Центрального рынка, которые должны обеспечивать контроль на его территории, и руководители частного предприятия.

На вопрос, позволила ли данная операция подобраться к организаторам незаконной торговли, Кюзис не дал конкретного ответа, но отметил, что полиция долго готовила операцию и собирала доказательства.

Кюзис сообщил, что RTC сдает в аренду часть территории частной компании, которая "занималась этими делами", а руководство рынка заявляет, что за то, что происходит на арендованной территории, больше не отвечает.

У полиции есть основания считать, что частная компания связана с криминальным миром и ведет организованную деятельность по незаконной торговле акцизными товарами. Кюзис призвал Рижскую думу рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать сдавать в аренду этой компании территорию рынка.