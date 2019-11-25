Новогодний подарок: в Даугавпилсском крае ввели новый вид муниципальной поддержки

Несколько категорий жителей Даугавпилсского края станут получателями нового вида материальной поддержки от муниципалитета в виде новогоднего подарка. Такое решение приняло руководство краевой думы.
Единоразовое пособие в виде новогоднего подарка в декабре будет предоставляться детям-сиротам до достижения ими совершеннолетия, лицам с инвалидностью до совершеннолетия, нуждающимся многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей, а также семьям, в которых воспитываются приемные дети. Кроме того, поддержку получат клиенты учреждений социального ухода, расположенных на административной территории края.
Новый вид муниципальной поддержки введен для того, чтобы поддержать наиболее уязвимые группы населения перед праздниками.
Финансирование инициативы в этом году составит 7467 евро.