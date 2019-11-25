Новогодний подарок: в Даугавпилсском крае ввели новый вид муниципальной поддержки

Единоразовое пособие в виде новогоднего подарка в декабре будет предоставляться детям-сиротам до достижения ими совершеннолетия, лицам с инвалидностью до совершеннолетия, нуждающимся многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей, а также семьям, в которых воспитываются приемные дети. Кроме того, поддержку получат клиенты учреждений социального ухода, расположенных на административной территории края.