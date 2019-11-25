Ксения Собчак призналась, что ей нравится "позориться без сисек"

В программе "Хейт Ток" известные люди встречаются со своими хейтерами лицом к лицу и отвечают на самые острые и каверзные вопросы. Так, в этом выпуске шоу Ксения Собчак ответила на вопросы своих ненавистников.

Журналист пояснила, почему не любит толстых людей, проведя параллель с сексуальными предпочтениями.

"Я буду бороться до последнего за ваше право оставаться толстой или быть худой, рожать детей или делать аборт - это ваше право, я буду за него бороться. Но, я имею право не любить толстых людей.

Ну не хочу я... Не знаю, заниматься сексом с брюнетами, имею ли я на это право? Не хочу! Не нравятся мне брюнеты, не хочу с ними трахаться.

Не нравятся мне толстые люди, не хочу с ними рядом сидеть. Я же никого не заставляю, я выйду из комнаты", - заявила Собчак.

Кроме того телеведущая заявила, что не стесняется своей маленькой груди, а гордится ей. По словам Собчак, она и вовсе не понимает, зачем женщины увеличивают свой бюст.

Силиконовая грудь приводит журналиста в ужас.

"Она отвратительна. Тоже понимаете, многие скажут: "Собчак ходит позориться без сисек!". А мне так ужасно нравится, понимаете, я же для себя живу.

Мне кажется, что нет ничего красивее, чем маленькая грудь. Силиконовые сиськи вызывают у меня ужас и вообще дрожь, когда вижу, думаю: "Господи, зачем же они это делают с собой, еще и деньги за это платят?!"", - подчеркнула Собчак.